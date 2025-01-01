защитные фильтры

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
B+W F-Pro 010 MRC 39 мм UV-Haze – ультрафиолетовый светофильтр, который позволяет делать фотографии более яркими. Предназначен для блокировки УФ-компонентов, находящихся в дневном свете. Фильтр предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения, а также механических повреждений. Диаметр фильтра 39 мм.
Phottix Super Pro-Grade HR Ultra Slim 1 мм UV защитный ультрафиолетовый фильтр с восьмислойным нанокристаллическим покрытием в ультратонкой оправе.
Устойчивый к царапинам и влаге фильтр надежно защищает оптику от нежелательных царапин и повреждений. Диаметр, мм – 55.
Phottix Super Pro-Grade HR Ultra Slim 1 мм UV защитный ультрафиолетовый фильтр с восьмислойным нанокристаллическим покрытием в ультратонкой оправе.
Устойчивый к царапинам и влаге фильтр надежно защищает оптику от нежелательных царапин и повреждений. Диаметр, мм – 58.
Набор из трех фильтров диаметром 46 мм Hoya KIT.
Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.
Набор из трех фильтров диаметром 49 мм Hoya KIT.
Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.
Набор из трех фильтров диаметром 82 мм Hoya KIT.
Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.
Светофильтр Hoya PROTECTOR FUSION ONE 40.5 мм защитный Серия HOYA Fusion ONE дополняет прекрасно зарекомендовавшую себя серию фильтров Pro 1D, которую высоко ценят фотографы-любители и профессионалы по всему миру. Серия Fusion ONE — качественные светофильтры с характеристиками, которые непременно оценят фотографы: многослойное просветление исключительно высокое светопропускание высококачественное оптическое стекло тонкая оправа На поверхность светофильтра нанесено жиро- и влагоотталкивающее покрытие.
Защитный фильтр RayLab UV Slim, ультрафиолетовый, диаметр - 58 мм.
Защитный UV фильтр блокирует ультрафиолетовое излучение, отсекает лучи с длиной волны короче 410 нм и повышая качество фотографий. Фильтр также защитит объектив от пыли, отпечатков пальцев, царапин и других возможных повреждений. Не влияет на цветовой баланс. Тонкая оправа позволяет использовать фильтр и с широкоугольными объективами. Материал оправы - алюминиевый сплав. Диаметр фильтра - 58 мм.
Защитный фильтр RayLab UV Slim, ультрафиолетовый, диаметр - 72 мм.
Защитный UV фильтр блокирует ультрафиолетовое излучение, отсекает лучи с длиной волны короче 410 нм и повышая качество фотографий. Фильтр также защитит объектив от пыли, отпечатков пальцев, царапин и других возможных повреждений. Не влияет на цветовой баланс. Тонкая оправа позволяет использовать фильтр и с широкоугольными объективами. Материал оправы - алюминиевый сплав. Диаметр фильтра - 72 мм.
Защитный фильтр RayLab UV MC Slim Pro, ультрафиолетовый, диаметр - 58 мм.
Защитный UV фильтр блокирует ультрафиолетовое излучение, отсекает лучи с длиной волны короче 410 нм и повышая качество фотографий. Фильтр также защитит объектив от пыли, отпечатков пальцев, царапин и других возможных повреждений. Не влияет на цветовой баланс. Тонкая оправа позволяет использовать фильтр и с широкоугольными объективами. Материал оправы - алюминиевый сплав. Диаметр фильтра - 58 мм.
B+W XS-Pro Digital 010 MRC nano 55 мм UV-Haze - фильтр ультрафиолетовый для объектива.
Предназначен для блокировки УФ-компонентов, находящихся в дневном свете и предохранения линзы объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества имеет многослойное просветление MRC и мультизащищенное покрытие с повышенной прочностью к механическому воздействию. Диаметр - 55 мм.
Набор из трех фильтров диаметром 37 мм Hoya KIT.
Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.
Набор из трех фильтров диаметром 40,5 мм Hoya KIT.
Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.
Набор из трех фильтров диаметром 58 мм Hoya KIT.
Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.
Набор из трех фильтров диаметром 62 мм Hoya KIT.
Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.
Набор из трех фильтров диаметром 72 мм Hoya KIT.
Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.
Набор из трех фильтров диаметром 77 мм Hoya KIT.
Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.
Wansen
Работай с цветом без бликов