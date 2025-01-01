Фильтр

Всего - 21 товар

Цена

Статьи

защитные фильтры

Интернет-магазин Фотогора предлагает защитные фильтры для объективов всех известных производителей

Они не ухудшают качество картинки, при этом выполняют полезные функции.

Фильтры защищают дорогостоящую оптику:

  • от пыли;
  • и царапин;
  • влаги;
  • ультрафиолета.

С такими фильтрами ваша техника прослужит дольше даже при интенсивной эксплуатации за пределами студии.

Защитные фильтры в нашем магазине

Мы сотрудничаем с проверенными производителями защитных фильтров для объективов. Это европейские и азиатские компании, отлично зарекомендовавшие себя во всем мире. У на представлена продукция таких брендов как B+W, Bessa, Hoya, Marumi, Phottix. Все товары оригинальные, продаются с гарантией производителя.

Фильтры можно разделить на типы

  • защитные;
  • поляризационные;
  • ND-фильтры.

Их подбирают под конкретные задачи, а также с учетом типа оптики. В нашем каталоге представлены устройства разного диаметра. Какой защитный фильтр подойдет для вашей камеры подскажут наши консультанты. Расскажите им о своей оптике и задачах съемки. Это практикующие фотографы, которые знают весь ассортимент нашего магазина, работают с фотооборудованием, в том числе фильтрами. Они помогут сделать правильный выбор.

Наши преимущества

Интернет-магазин Фотогора выбирают по таким причинам:

  • большой ассортимент, мультибрендовость;
  • разумная ценовая политика;
  • товары от производителя, с официальной гарантией;
  • оперативная доставка;
  • компетентные консультации;
  • скидки и спецпредложения;
  • разные способы оплаты (онлайн-сервисы, карты, электронные деньги).

Мы доставляем фотооборудование во все уголки России. В Москве и Воронеже работают точки самовывоза.

B+W (23183) F-Pro 010 MRC 39 мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива
Арт. NVF-5514
B+W (23183) F-Pro 010 MRC 39 мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

B+W F-Pro 010 MRC 39 мм UV-Haze – ультрафиолетовый светофильтр, который позволяет делать фотографии более яркими. Предназначен для блокировки УФ-компонентов, находящихся в дневном свете. Фильтр предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения, а также механических повреждений. Диаметр фильтра 39 мм.

5 900 ₽
В корзину
Phottix 40202 Super Pro-Grade HR Ultra Slim 1 мм UV УФ-фильтр с нанопокрытием 55 мм
Phottix 40202 Super Pro-Grade HR Ultra Slim 1 мм UV УФ-фильтр с нанопокрытием 55 мм
Phottix 40202 Super Pro-Grade HR Ultra Slim 1 мм UV УФ-фильтр с нанопокрытием 55 мм
Арт. NVF-5238
Phottix 40202 Super Pro-Grade HR Ultra Slim 1 мм UV УФ-фильтр с нанопокрытием 55 мм
Наличие
Москва: более 10 шт

Phottix Super Pro-Grade HR Ultra Slim 1 мм UV защитный ультрафиолетовый фильтр с восьмислойным нанокристаллическим покрытием в ультратонкой оправе.

Устойчивый к царапинам и влаге фильтр надежно защищает оптику от нежелательных царапин и повреждений. Диаметр, мм – 55.

1 450 ₽
В корзину
Phottix 40203 Super Pro-Grade HR Ultra Slim 1 мм UV УФ-фильтр с нанопокрытием 58 мм
Арт. NVF-5239
Phottix 40203 Super Pro-Grade HR Ultra Slim 1 мм UV УФ-фильтр с нанопокрытием 58 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Phottix Super Pro-Grade HR Ultra Slim 1 мм UV  защитный ультрафиолетовый фильтр с восьмислойным нанокристаллическим покрытием в ультратонкой оправе.

Устойчивый к царапинам и влаге фильтр надежно защищает оптику от нежелательных царапин и повреждений. Диаметр, мм – 58.

1 450 ₽
В корзину
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 46MM набор из 3 фильтров 46 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 46MM набор из 3 фильтров 46 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 46MM набор из 3 фильтров 46 мм
Арт. DAN-3053
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 46MM набор из 3 фильтров 46 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Набор из трех фильтров диаметром 46 мм Hoya KIT.

Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.

4 390 ₽
В корзину
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM набор из 3 фильтров 49 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM набор из 3 фильтров 49 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM набор из 3 фильтров 49 мм
Арт. DAN-3054
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM набор из 3 фильтров 49 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Набор из трех фильтров диаметром 49 мм Hoya KIT.

Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.

4 490 ₽
В корзину
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 82MM набор из 3 фильтров 82 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 82MM набор из 3 фильтров 82 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 82MM набор из 3 фильтров 82 мм
Арт. DAN-3062
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 82MM набор из 3 фильтров 82 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Набор из трех фильтров диаметром 82 мм Hoya KIT.

Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.

10 190 ₽
В корзину
Hoya PROTECTOR FUSION ONE 40.5 мм защитный фильтр
Арт. DAN-7333
Hoya PROTECTOR FUSION ONE 40.5 мм защитный фильтр
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Светофильтр Hoya PROTECTOR FUSION ONE 40.5 мм защитный Серия HOYA Fusion ONE дополняет прекрасно зарекомендовавшую себя серию фильтров Pro 1D, которую высоко ценят фотографы-любители и профессионалы по всему миру. Серия Fusion ONE — качественные светофильтры с характеристиками, которые непременно оценят фотографы: многослойное просветление исключительно высокое светопропускание высококачественное оптическое стекло тонкая оправа На поверхность светофильтра нанесено жиро- и влагоотталкивающее покрытие.

2 190 ₽
В корзину
RayLab UV Slim фильтр защитный ультрафиолетовый 58 мм
RayLab UV Slim фильтр защитный ультрафиолетовый 58 мм
Арт. DAN-7560
RayLab UV Slim фильтр защитный ультрафиолетовый 58 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Защитный фильтр RayLab UV Slim, ультрафиолетовый, диаметр - 58 мм.

Защитный UV фильтр блокирует ультрафиолетовое излучение, отсекает лучи с длиной волны короче 410 нм и повышая качество фотографий. Фильтр также защитит объектив от пыли, отпечатков пальцев, царапин и других возможных повреждений. Не влияет на цветовой баланс. Тонкая оправа позволяет использовать фильтр и с широкоугольными объективами. Материал оправы - алюминиевый сплав. Диаметр фильтра - 58 мм.

850 ₽
В корзину
RayLab UV Slim фильтр защитный ультрафиолетовый 72 мм
RayLab UV Slim фильтр защитный ультрафиолетовый 72 мм
Арт. DAN-7562
RayLab UV Slim фильтр защитный ультрафиолетовый 72 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Защитный фильтр RayLab UV Slim, ультрафиолетовый, диаметр - 72 мм.

Защитный UV фильтр блокирует ультрафиолетовое излучение, отсекает лучи с длиной волны короче 410 нм и повышая качество фотографий. Фильтр также защитит объектив от пыли, отпечатков пальцев, царапин и других возможных повреждений. Не влияет на цветовой баланс. Тонкая оправа позволяет использовать фильтр и с широкоугольными объективами. Материал оправы - алюминиевый сплав. Диаметр фильтра - 72 мм.

1 040 ₽
В корзину
RayLab UV MC Slim Pro фильтр защитный ультрафиолетовый 58 мм
RayLab UV MC Slim Pro фильтр защитный ультрафиолетовый 58 мм
Арт. DAN-7549
RayLab UV MC Slim Pro фильтр защитный ультрафиолетовый 58 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Защитный фильтр RayLab UV MC Slim Pro, ультрафиолетовый, диаметр - 58 мм.

Защитный UV фильтр блокирует ультрафиолетовое излучение, отсекает лучи с длиной волны короче 410 нм и повышая качество фотографий. Фильтр также защитит объектив от пыли, отпечатков пальцев, царапин и других возможных повреждений. Не влияет на цветовой баланс. Тонкая оправа позволяет использовать фильтр и с широкоугольными объективами. Материал оправы - алюминиевый сплав. Диаметр фильтра - 58 мм.

1 530 ₽
В корзину
B+W (1066119) XS-Pro Digital 010 MRC nano 55мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива
Арт. DAN-1408
B+W (1066119) XS-Pro Digital 010 MRC nano 55мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

B+W XS-Pro Digital 010 MRC nano 55 мм UV-Haze - фильтр ультрафиолетовый для объектива.

Предназначен для блокировки УФ-компонентов, находящихся в дневном свете и предохранения линзы объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества имеет многослойное просветление MRC и мультизащищенное покрытие с повышенной прочностью к механическому воздействию. Диаметр - 55 мм.

6 200 ₽
В корзину
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 37MM набор из 3 фильтров 37 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 37MM набор из 3 фильтров 37 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 37MM набор из 3 фильтров 37 мм
Арт. DAN-3050
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 37MM набор из 3 фильтров 37 мм
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Набор из трех фильтров диаметром 37 мм Hoya KIT.

Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.

3 790 ₽
В корзину
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI PL-CIR NDX8 40.5MM набор из 3 фильтров 40.5 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI PL-CIR NDX8 40.5MM набор из 3 фильтров 40.5 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI PL-CIR NDX8 40.5MM набор из 3 фильтров 40.5 мм
Арт. DAN-3051
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI PL-CIR NDX8 40.5MM набор из 3 фильтров 40.5 мм
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Набор из трех фильтров диаметром 40,5 мм Hoya KIT.

Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.

3 790 ₽
В корзину
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 58MM набор из 3 фильтров 58 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 58MM набор из 3 фильтров 58 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 58MM набор из 3 фильтров 58 мм
Арт. DAN-3057
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 58MM набор из 3 фильтров 58 мм
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Набор из трех фильтров диаметром 58 мм Hoya KIT.

Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.

4 990 ₽
В корзину
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 62MM набор из 3 фильтров 62 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 62MM набор из 3 фильтров 62 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 62MM набор из 3 фильтров 62 мм
Арт. DAN-3058
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 62MM набор из 3 фильтров 62 мм
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Набор из трех фильтров диаметром 62 мм Hoya KIT.

Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.

5 290 ₽
В корзину
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 72MM набор из 3 фильтров 72 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 72MM набор из 3 фильтров 72 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 72MM набор из 3 фильтров 72 мм
Арт. DAN-3060
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 72MM набор из 3 фильтров 72 мм
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Набор из трех фильтров диаметром 72 мм Hoya KIT.

Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.

6 490 ₽
В корзину
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 77MM набор из 3 фильтров 77 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 77MM набор из 3 фильтров 77 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 77MM набор из 3 фильтров 77 мм
Арт. DAN-3061
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 77MM набор из 3 фильтров 77 мм
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Набор из трех фильтров диаметром 77 мм Hoya KIT.

Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.

7 590 ₽
В корзину
Hoya PROTECTOR FUSION ANTISTATIC 86 мм защитный фильтр
Арт. DAN-7330
Hoya PROTECTOR FUSION ANTISTATIC 86 мм защитный фильтр
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
13 390 ₽
В корзину
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера