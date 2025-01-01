images
Grifon MTR-16 дополнительный приемник для радиосинхронизатора под систему Canon/Nikon

Артикул: NVF-1220

Grifon MTR-16 – дополнительный приемник для комплектов MT-16 и MT-16S, предназначен для синхронизации фотокамеры с накамерными вспышками. Питание осуществляется от батарей 1,5 В типа АА. Дистанция срабатывания – до 10 м.

FST RD-021WS отражатель 2 в 1 белый/серебро 90х120
FST RD-021WS отражатель 2 в 1 белый/серебро 90х120
FST RD-021 WS – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность белая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 90х120 см.

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Как использовать глубокие зонты и софтбоксы Elinchrom Litemotiv
Разгрузочные ремни Fotokvant STL для одной или двух фотокамер. Обзор
Советы и хитрости по фотосъемке с дымовыми шашками
