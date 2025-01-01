Grifon MTR-16 дополнительный приемник для радиосинхронизатора под систему Canon/Nikon

Артикул: NVF-1220

Grifon MTR-16 – дополнительный приемник для комплектов MT-16 и MT-16S, предназначен для синхронизации фотокамеры с накамерными вспышками. Питание осуществляется от батарей 1,5 В типа АА. Дистанция срабатывания – до 10 м.