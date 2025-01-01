images
Fotokvant BGP-2711-31 Mint фон бумажный 2.72х11 м ментоловый
Fotokvant
Артикул: MTG-1402

Fotokvant BGP-2711-31 фон бумажный 2.72х11 м зеленый.  Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона примерно 6 кг. Данный цвет зачастую используется, как хромакей.

Описание

Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.
Для переносной установки фона, рекомендуется использовать системы крепления типа ворота, например:
Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м
Для стационарного крепления – систему установки рулонных фонов с размоткой – на один или три фона:
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов

