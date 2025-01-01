Fotokvant BGP-2711-31 Mint фон бумажный 2.72х11 м ментоловый

Fotokvant BGP-2711-93 фон бумажный 2.72х11 м супер-белый.
Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона примерно 6,3 кг. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-31 фон бумажный 2.72х11 м зеленый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона примерно 6 кг. Данный цвет зачастую используется, как хромакей.
Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.
Для переносной установки фона, рекомендуется использовать системы крепления типа ворота, например:
Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м
Для стационарного крепления – систему установки рулонных фонов с размоткой – на один или три фона:
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов.
Fotokvant BGP-2711-11 фон бумажный 2.72х11 м королевский синий.
Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона примерно 6 кг.
Fotokvant BGP-2711-143 pink фон бумажный 2.72х11 м розовый.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-143 размером 2,72х11 м цвет - розовый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-20 фон бумажный 2.72х11 м кофейный коричневый Coco Brown.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-21 размером 2,72х11 м цвет - коричневый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-49 Mardi Gras фон бумажный 2.72х11 м малиновый.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-49 размером 2,72х11 м цвет - малиновый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-50 Aspen фон бумажный 2.72х11 м желтый. Это один из самых востребованных цветов для съемки детей и цветочных композиций.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-50 размером 2,72х11 м цвет - желтый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-57 Thunder Grey фон бумажный 2.72х11 м темно-серый.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-57 размером 2,72х11 м цвет - темно-серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-64 Fawn фон бумажный 2.72х11 м палевый.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-64 Fawn размером 2,72х11 м цвет - серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-66 Wheat фон бумажный 2.72х11 м пшеничный.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-66 размером 2,72х11 м цвет - пшеничный. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Wansen SBP-27211-11 фон бумажный королевский синий 2,72x11 м. Бумажный студийный фон премиального качества имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Wansen
Работай с цветом без бликов