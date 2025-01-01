Fotokvant BGP-2711-31 Mint фон бумажный 2.72х11 м ментоловый

Арт. MTG-1693

Москва: в наличии 1-3 шт Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant BGP-2711-50 Aspen фон бумажный 2.72х11 м желтый. Это один из самых востребованных цветов для съемки детей и цветочных композиций.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-50 размером 2,72х11 м цвет - желтый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.