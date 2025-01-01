images
images
images
images
Fotokvant BGP-2711-103 Lotus Root Pink фон бумажный 2.72х11 м розовый лотос
Fotokvant BGP-2711-103 Lotus Root Pink фон бумажный 2.72х11 м розовый лотос
Fotokvant BGP-2711-103 Lotus Root Pink фон бумажный 2.72х11 м розовый лотос
Fotokvant BGP-2711-103 Lotus Root Pink фон бумажный 2.72х11 м розовый лотос

Fotokvant BGP-2711-103 Lotus Root Pink фон бумажный 2.72х11 м розовый лотос

Fotokvant
Артикул: MTG-1655

Fotokvant BGP-2711-103 Lotus Root Pink фон бумажный 2.72х11 м розовый лотос.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-103 размером 2,72х11 м цвет - бледный розовый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

Описание

Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.
Для переносной установки фона, рекомендуется использовать системы крепления типа ворота, например:
Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м
Для стационарного крепления – систему установки рулонных фонов с размоткой – на один или три фона:
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,7 м, упакован в коробку. Вес - 6 кг.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Fotokvant GSS-Green-XXL костюм хромакей размер XXL цвет зеленый
Fotokvant GSS-Green-XXL костюм хромакей размер XXL цвет зеленый
Арт. DAN-9250
Fotokvant GSS-Green-XXL костюм хромакей размер XXL цвет зеленый
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Костюм хромакей Fotokvant GSS-Green зеленого цвета специально разработан для применения технологии chroma key при фото- и видеосъемке. Качественная тянущаяся приятная к телу ткань, застежка в цвет костюма, подходит как для женщин, так и мужчин. Размер: XXL.

2 480 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-1310-11 фон бумажный 1,35х10 м королевский синий
Fotokvant BGP-1310-11 фон бумажный 1,35х10 м королевский синий
Fotokvant BGP-1310-11 фон бумажный 1,35х10 м королевский синий
Арт. DAN-9730
Fotokvant BGP-1310-11 фон бумажный 1,35х10 м королевский синий
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Фон бумажный Fotokvant BGP-1310-11 размером 1,35х10 м цвет - королевский синий. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе.

2 520 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-14 Forsythia Yellow фон бумажный 2.72х11 м желтая форзиция
Fotokvant BGP-2711-14 Forsythia Yellow фон бумажный 2.72х11 м желтая форзиция
Fotokvant BGP-2711-14 Forsythia Yellow фон бумажный 2.72х11 м желтая форзиция
Арт. MTG-1661
Fotokvant BGP-2711-14 Forsythia Yellow фон бумажный 2.72х11 м желтая форзиция
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant BGP-2711-14 Forsythia Yellow фон бумажный 2.72х11 м желтая форзиция.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-14 размером 2,72х11 м цвет - желтый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-167 Mugwort фон бумажный 2.72х11 м цвет полыни
Fotokvant BGP-2711-167 Mugwort фон бумажный 2.72х11 м цвет полыни
Fotokvant BGP-2711-167 Mugwort фон бумажный 2.72х11 м цвет полыни
Арт. MTG-1665
Fotokvant BGP-2711-167 Mugwort фон бумажный 2.72х11 м цвет полыни
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant BGP-2711-167 Mugwort фон бумажный 2.72х11 м цвет полыни.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-167 размером 2,72х11 м цвет - полыни. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

5 340 ₽
В корзину
-8 %
Fotokvant BGP-2711-21 Puruit Grey фон бумажный 2.72х11 м пыльно-серый
Fotokvant BGP-2711-21 Puruit Grey фон бумажный 2.72х11 м пыльно-серый
Fotokvant BGP-2711-21 Puruit Grey фон бумажный 2.72х11 м пыльно-серый
Арт. MTG-1677
Fotokvant BGP-2711-21 Puruit Grey фон бумажный 2.72х11 м пыльно-серый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 6 ч

Fotokvant BGP-2711-21 Puruit Grey фон бумажный 2.72х11 м пыльно-серый.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-21 размером 2,72х11 м цвет - пыльно-серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

-8.24 %5 340 ₽
4 900 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-26 Pongee фон бумажный 2.72х11 м эпонж
Fotokvant BGP-2711-26 Pongee фон бумажный 2.72х11 м эпонж
Fotokvant BGP-2711-26 Pongee фон бумажный 2.72х11 м эпонж
Арт. MTG-1681
Fotokvant BGP-2711-26 Pongee фон бумажный 2.72х11 м эпонж
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant BGP-2711-26 Pongee фон бумажный 2.72х11 м эпонж.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-26 размером 2,72х11 м цвет - бежевый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину

Видео

Портретная спортивная фотосъемка, как ступень к профессиональной фотографии
Портретная спортивная фотосъемка, как ступень к профессиональной фотографии
Ирвин Пенн
Ирвин Пенн
Кольцевой источник света The Nuada Ring40C/60C LED Light
Кольцевой источник света The Nuada Ring40C/60C LED Light
Как сделать КРУТЫЕ ФОТО без фотошопа
Как сделать КРУТЫЕ ФОТО без фотошопа
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера