Fotokvant NVF-2811 комплект нетканых фонов «Школьный»

Артикул: NVF-2811

Fotokvant NVF-2811 – комплект нетканых фонов трех цветов (голубой, белый, серый).

Размер 1,6х5,0 м. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Фоны намотаны на плотные картонные трубы за счет которых есть возможность устанавливать фоны как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейны.