Fotokvant NVF-2811 комплект нетканых фонов «Школьный»

Grifon CL-C47 – зажим-клипса для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant NVF-2811 – комплект нетканых фонов трех цветов (голубой, белый, серый).
Размер 1,6х5,0 м. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Фоны намотаны на плотные картонные трубы за счет которых есть возможность устанавливать фоны как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейны.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon CL-C47 – зажим-клипса для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.
Карта памяти SanDisk Extreme SDXC 64GB Class10 UHS-I U3 V30 150 Mb/s (SDSDXVE-064G-GNCIN).
Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 150 МБ/с).
Wansen
Работай с цветом без бликов