П-Фото VSV-001 труба дюралевая для фона 4,25 м

Артикул: VSV-001

П-Фото VSV-001 – труба дюралевая 4,25 м длиной, внутренний диаметр 47 мм.

Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью удается избегать поломок подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.