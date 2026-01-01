Accsoon CineView Master 4K видеосендер

Accsoon CineView Master 4K представляет собой профессиональное решение для передачи видео в формате 4K60 с минимальными задержками. Система обеспечивает детализированное изображение с частотой 60 кадров в секунду, идеально подходящее для мониторинга, записи и прямой трансляции. Благодаря сквозной поддержке разрешения 4K каждый кадр сохраняет кристальную чёткость, что делает это устройство незаменимым для кинематографистов и видеопродюсеров, требующих безупречного качества в динамичных сценах.

Инновационная технология Tri-Band на базе проприетарного протокола RTMS 4.0 позволяет динамически переключаться между частотами 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц, минимизируя помехи и сокращая задержки до рекордных 25 мс. Это обеспечивает стабильную передачу видео даже на расстоянии до 2,5 км, что крайне важно для съёмок на открытых площадках. Технология гарантирует плавную синхронизацию данных, повышая надёжность и скорость соединения в условиях многозадачности.

Устройство поддерживает до четырёх беспроводных и одно проводное подключение, транслируя видео в форматах 4K60, 1080p и других на iPhone, iPad или мониторы. Встроенная функция подзарядки iOS-устройств через Lightning/USB-C и интеграция с Frame.io для мгновенной загрузки в облако упрощают рабочий процесс.

Приложение Accsoon SEE с обновлённым интерфейсом обеспечивает удобный мониторинг, адаптируясь к любым условиям съёмки: от студии до экстремальных локаций. Сердце системы - 8K-процессор, увеличивший производительность в четыре раза, что позволяет обрабатывать многопоточное видео без задержек.

Корпус сочетает эргономику и прочность, а интеллектуальная система охлаждения предлагает три режима: стандартный, тихий и полное отключение вентилятора для тихих съёмок.

Характеристики: