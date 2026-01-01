DJI Transmission (High-Bright Monitor Combo) видеосендер
DJI
Артикул: MTG-3662

DJI Transmission (High-Bright Monitor Combo) видеосендер. Комплексный набор устройств DJI Transmission объединяет в себе видеоприемник, монитор, пульт управления и регистратор данных. Он был разработан для передачи видео и аудио на расстоянии до 6 км с помощью технологии O3 Pro. Данная технология также обеспечивает бесперебойную передачу данных на расстоянии до 6 км, трансляцию изображения в качестве 1080p/60, а также мониторинг аудио в реальном времени 16 бит 48 кГц. 

Описание

Устройство обеспечивает бесперебойную передачу данных с минимальной задержкой сигнала благодаря оптимизированным каналам связи. DJI Transmission предлагает до 23 вариантов каналов, что позволяет подключаться к более совместимой или свободной от помех частоте. Видеосендер также поддерживает функцию автоматического сканирования и плавного переключения между беспроводными каналами. Пользователь также имеет возможность установить соединение вручную благодаря встроенному преобразователю частоты.

Эргономичный дизайн и портативность делают DJI Transmission удобным в использовании. Передатчик оснащен 7-дюймовым сенсорным экраном с широкой цветовой гаммой и яркостью 1500 нит, что позволяет использовать его даже при попадании на него прямых солнечных лучей. Монитор также имеет встроенный гироскопический датчик, с помощью которого можно использовать устройство как самостоятельный контроллер движения без необходимости применения дополнительных аксессуаров.

Передатчик также оснащен слотом для карты памяти microSD, что позволяет записывать и воспроизводить трансляции 1080p/60, предоставляя при этом доступ к тайм-кодам видео для легкого редактирования прямо на месте съемки.

Кроме того, удаленный монитор поддерживает один видеосендер с несколькими приемниками для трансляции видео и аудио в двух режимах передачи. В режиме управления DJI Transmission обеспечивает оптимальные возможности передачи данных, а в режиме трансляции позволяет использовать неограниченное количество приемников, что значительно повышает эффективность съемки и осведомленность съемочной группы о ситуации на площадке.

DJI Transmission также обеспечивает безопасное сопряжение и шифрование AES 256 бит для защиты от неавторизованного доступа к информации, обеспечивая высочайший уровень безопасности передаваемых данных.

Рабочая дистанция - 6 км.

Вес - 5900 гр

Комплектация

  • передатчик
  • монитор
  • козырек для монитора
  • адаптер аккумулятора WB37
  • аккумулятор WB37 (2шт)
  • зарядный хаб для WB37
  • адаптер NP-F (TX)
  • адаптер NP-F (RX)
  • кабель питания Type-C - LEMO
  • площадка для стабилизатора RS
  • кабель Type-C
  • кабель SDI
  • сетевой кабель
  • кабель DC - D-Tap
  • комплект фурнитуры
  • кейс
  • антенна для Ronin (2шт)

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
