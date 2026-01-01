Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
DJI SDR Transmission Combo видеосендер. Приемник обеспечивает стабильную передачу видео на расстояния до 3 км, используя технологии автоматического переключения между частотами 2,4 ГГц, 5,8 ГГц и DFS. Передача видео осуществляется в высоком разрешении 1080p60 с минимальной задержкой 35 мс, что делает его идеальным вариантом для работы в непредсказуемых и сложных условиях работы.
Поддерживая скорость передачи до 20 Мбит/с, видеосендер обеспечивает передачу видео с высокой детализацией и точной цветопередачей. Благодаря множеству выходов, включая SDI, HDMI и Type-C, приемник позволяет подключаться к различным мониторам, смартфонам и планшетам, гарантируя качественную и стабильную передачу.
Видеосендер поддерживает неограниченное количество приемников, что дает возможность всем участникам съемки получать качественный видеосигнал в режиме реального времени. Встроенная функция передачи метаданных позволяет отображать важную информацию о камере, что особенно полезно при использовании профессиональных кинокамер, таких как ARRI и RED.
Система поддерживает управление параметрами камеры через приложение DJI Ronin, включая настройку диафрагмы, выдержки и ISO. Питать устройство можно как через Type-C кабель, так и с помощью аккумулятора NP-F или напрямую от стабилизаторов DJI RS 4 Pro и RS 3 Pro.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов