DJI SDR Transmission Combo видеосендер
Артикул: MTG-3660

DJI SDR Transmission Combo видеосендер. Приемник обеспечивает стабильную передачу видео на расстояния до 3 км, используя технологии автоматического переключения между частотами 2,4 ГГц, 5,8 ГГц и DFS. Передача видео осуществляется в высоком разрешении 1080p60 с минимальной задержкой 35 мс, что делает его идеальным вариантом для работы в непредсказуемых и сложных условиях работы. 

Описание

Поддерживая скорость передачи до 20 Мбит/с, видеосендер обеспечивает передачу видео с высокой детализацией и точной цветопередачей. Благодаря множеству выходов, включая SDI, HDMI и Type-C, приемник позволяет подключаться к различным мониторам, смартфонам и планшетам, гарантируя качественную и стабильную передачу.

Видеосендер поддерживает неограниченное количество приемников, что дает возможность всем участникам съемки получать качественный видеосигнал в режиме реального времени. Встроенная функция передачи метаданных позволяет отображать важную информацию о камере, что особенно полезно при использовании профессиональных кинокамер, таких как ARRI и RED.

Система поддерживает управление параметрами камеры через приложение DJI Ronin, включая настройку диафрагмы, выдержки и ISO. Питать устройство можно как через Type-C кабель, так и с помощью аккумулятора NP-F или напрямую от стабилизаторов DJI RS 4 Pro и RS 3 Pro.

Характеристики:

  • Комплект видеосендера RX + TX
  • Передача сигнала 2.4G + 5.8G
  • Рабочая дистанция 3км (FCC), 2км (CE/SRRC/MIC)
  • Задержка 35 мс
  • Питание NP-F, Type-C
  • Особенности конструкции встроенный дисплей
  • Мощность приёмника 8.3 Вт
  • Видеоразъемы приёмника HDMI, SDI, Type-C
  • Габариты приёмника 86.5 × 64 × 32 мм
  • Вес приёмника 145 г
  • Мощность передатчика 8.2 Вт
  • Видеоразъемы передатчика HDMI, SDI
  • Габариты передатчика 86.5 × 64 × 32 мм
  • Вес передатчика 145 г
  • Дополнительные функции управление через приложение, Wi-Fi подключение

Комплектация

  • передатчик
  • приёмник
  • крепление к камере
  • крепление к стабилизатору
  • кабель питания Type-C - USB

Настройка баланса белого для создания суперэффектов
Настройка баланса белого для создания суперэффектов
Советы и хитрости по фотосъемке с дымовыми шашками
Советы и хитрости по фотосъемке с дымовыми шашками
Как фотографировать детей в естественной обстановке. Советы фотографам
Как фотографировать детей в естественной обстановке. Советы фотографам
Драматичный портрет. Схема света, построение подсветки
Драматичный портрет. Схема света, построение подсветки
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
