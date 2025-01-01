Falcon Eyes Red Line Pro 616 3D6 профессиональный штатив.

В комплект входит 3D-голова, которая обладает высокой прочностью и высокоточным исполнением. Вращения происходят плавным образом, без рывков. Голова имеет три степени свободы, что позволяет осуществлять панорамирование по горизонтали и вертикали и наклонять камеру на 90 градусов для получения снимков в вертикальном формате. Положения штативной головы фиксируется тремя винтами-рукоятками.
Одна из рукояток имеет возможность удлинения, две ручки состыковываются между собой и позволяют проводить плавное панорамирование, например, для видеосъемки. Быстросъемная площадка оборудована предохранителем от случайной разблокировки, оснащена пузырьковым уровнем.
Одна из ног штатива съемная, если ее соединить с центральной колонной и головой, можно получить монопод, который незаменим в репортажных съемках при необходимости интенсивного передвижения.
Штатив изготовлен из ABS-пластика и готов к работе практически при любых условиях погоды.
Технические характеристики:
- материал – алюминий
- количество секций – 4
- диаметр секций, мм – 29/26/22/19
- диаметр центральной колонны, мм – 28
- максимальная высота штатива, см – 178
- максимальная высота монопода, см – 185
- минимальная высота, см – 51
- длина в сложенном состоянии, см – 51
- крепление головы, дюйм – 3/8 и 1/4
- диаметр платформы под голову, мм – 46
- размер площадки, мм – 34х48
- резьба на площадке под камеру, дюйм – 1/4
- пузырьковый уровень – есть
- максимальная нагрузка, кг – 4
- вес штатива, кг – 1,6
- вес головы, кг – 0,72
- вес общий, с чехлом, кг – 2,65