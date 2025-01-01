images
Falcon Eyes Red Line Pro 616 3D6 профессиональный штатив.

Falcon Eyes
Falcon Eyes Red Line Pro 616 3D6 – четырехсекционный штатив-монопод со съемной 3D-головой (3/8").

Максимальная высота – 178 см, диаметр верхней секции – 29 мм. Максимальная нагрузка – до 6 кг. Вес штатива – 2,32 кг. Комплектуется чехлом для хранения и переноски.

Описание

В комплект входит 3D-голова, которая обладает высокой прочностью и высокоточным исполнением. Вращения происходят плавным образом, без рывков. Голова имеет три степени свободы, что позволяет осуществлять панорамирование по горизонтали и вертикали и наклонять камеру на 90 градусов для получения снимков в вертикальном формате. Положения штативной головы фиксируется тремя винтами-рукоятками.

Одна из рукояток имеет возможность удлинения, две ручки состыковываются между собой и позволяют проводить плавное панорамирование, например, для видеосъемки. Быстросъемная площадка оборудована предохранителем от случайной разблокировки, оснащена пузырьковым уровнем.

Одна из ног штатива съемная, если ее соединить с центральной колонной и головой, можно получить монопод, который незаменим в репортажных съемках при необходимости интенсивного передвижения.

Штатив изготовлен из ABS-пластика и готов к работе практически при любых условиях погоды.

Технические характеристики:

  • материал – алюминий
  • количество секций – 4
  • диаметр секций, мм – 29/26/22/19
  • диаметр центральной колонны, мм – 28
  • максимальная высота штатива, см – 178
  • максимальная высота монопода, см – 185
  • минимальная высота, см – 51
  • длина в сложенном состоянии, см – 51
  • крепление головы, дюйм – 3/8 и 1/4
  • диаметр платформы под голову, мм – 46
  • размер площадки, мм – 34х48
  • резьба на площадке под камеру, дюйм – 1/4
  • пузырьковый уровень – есть
  • максимальная нагрузка, кг – 4
  • вес штатива, кг – 1,6
  • вес головы, кг – 0,72
  • вес общий, с чехлом, кг – 2,65

 

