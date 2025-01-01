Falcon Eyes Red Line Pro 616 3D6 профессиональный штатив.

Описание

В комплект входит 3D-голова, которая обладает высокой прочностью и высокоточным исполнением. Вращения происходят плавным образом, без рывков. Голова имеет три степени свободы, что позволяет осуществлять панорамирование по горизонтали и вертикали и наклонять камеру на 90 градусов для получения снимков в вертикальном формате. Положения штативной головы фиксируется тремя винтами-рукоятками.

Одна из рукояток имеет возможность удлинения, две ручки состыковываются между собой и позволяют проводить плавное панорамирование, например, для видеосъемки. Быстросъемная площадка оборудована предохранителем от случайной разблокировки, оснащена пузырьковым уровнем.

Одна из ног штатива съемная, если ее соединить с центральной колонной и головой, можно получить монопод, который незаменим в репортажных съемках при необходимости интенсивного передвижения.

Штатив изготовлен из ABS-пластика и готов к работе практически при любых условиях погоды.