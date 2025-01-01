SmallRig 4114 держатель с присоской для фото/кинокамер 6″ Suction Cup Camera Mount

Артикул: OLE-2236

Крепление на присоске из алюминиевого сплава оснащено отверстиями с резьбой 1/4", 3/8" и ARRI 3/8". Совместимо с держателями SmallRig 3873, 3874, 3875, 2906В, 2907В, 2115С. Оборудован поршнем с индикатором уровня вакуума.