SmallRig 4114 держатель с присоской для фото/кинокамер 6″ Suction Cup Camera Mount
SmallRig
Артикул: OLE-2236

Крепление на присоске из алюминиевого сплава оснащено отверстиями с резьбой 1/4", 3/8" и ARRI 3/8". Совместимо с держателями SmallRig 3873, 3874, 3875, 2906В, 2907В, 2115С. Оборудован поршнем с индикатором уровня вакуума.

Описание

Характеристики:

  • Рабочая температура от -20 до +60°C.
  • Размер 159 х 159 х 60 мм
  • Вес 482 гр

Видео

101 секунда с Линдсей Адлер при естественном свете
101 секунда с Линдсей Адлер при естественном свете
Дуглас Киркланд
Дуглас Киркланд
Советы, приемы и материалы для использования зеленого экрана. Как снимать с хромакей
Советы, приемы и материалы для использования зеленого экрана. Как снимать с хромакей
Видеообзор &quot;CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть II&quot;
Видеообзор "CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть II"
