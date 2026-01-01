Grifon МКА-3415 монопод с чехлом

Монопод для работы с компактными профессиональными видеокамерами или DSLR. Имеет основание с шаровой опорой и тремя откидными ножками. Минимальная рабочая высота - 73 см. Длина в сложенном состоянии - 73 см.
Все металлические узлы изготовлены на современном CNC оборудовании. Анодированное покрытие обеспечивает сопротивление коррозии, а большой диаметр секций позволяет улучшить устойчивость при работе.
Диаметр секций монопода - 34, 31, 28, 25 мм. На верхней секции предусмотрены: накладка-рукав из вспененного материала для комфортного удержания монопода в холодное время года и кистевой ремень.
Для хранения и транспортировки предусмотрен прочный чехол на молнии с ручкой.
Характеристики:
- максимальная нагрузка - 10 кг
- количество секций - 4
- диаметр трубок секций - 34, 31, 28, 25 мм
- максимальная высота - 190 см
- минимальная высота - 73 см
- длина в сложенном виде - 73 см
- штативная голова - VH-05, съемная
- тип зажимов секций - цанговые
- материал - алюминий
- вес - 2,3 кг