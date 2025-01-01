images
images
images
images
images
Phottix 84220 Photobox складной фотобокс 80x80x80 см
Phottix 84220 Photobox складной фотобокс 80x80x80 см
Phottix 84220 Photobox складной фотобокс 80x80x80 см
Phottix 84220 Photobox складной фотобокс 80x80x80 см
Phottix 84220 Photobox складной фотобокс 80x80x80 см

Phottix 84220 Photobox складной фотобокс 80x80x80 см

Phottix
Артикул: DAN-0273

Phottix Photo (84220) – складной фотобокс с габаритами 80х80х80 см, используется для бестеневой предметной съемки. Вес - 1,2 кг.

Описание

Phottix 84220 Photobox складной фотобокс 80x80x80 см

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-15 %
Falcon Eyes CA-3A переходник для накамерных вспышек
Арт. NVF-1347
Falcon Eyes CA-3A переходник для накамерных вспышек
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн

Falcon Eyes CA-3A – переходник серии СА, используется с комплектами насадок для накамерных вспышек FGA-K5 и FGA-K7.

Устанавливается на фотовспышки Sony F56AM, Nikon SB26/SB27/SB28.

-15 %390 ₽
330 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes Plus AP-TR TX2N радиосинхронизатор для Nikon
Falcon Eyes Plus AP-TR TX2N радиосинхронизатор для Nikon
Falcon Eyes Plus AP-TR TX2N радиосинхронизатор для Nikon
Арт. VBR-435
Falcon Eyes Plus AP-TR TX2N радиосинхронизатор для Nikon
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн

Falcon Eyes Plus AP-TR TX2N – радиосинхронизатор, у которого передатчик и приемник размещены в одном корпусе.

Совместим с моделями Nikon D70S/D80. Для работы с одним осветителем необходим комплект из 2 шт.

-15 %2 990 ₽
2 540 ₽
В корзину
Boya BY-M3 петличный микрофон с разъёмом USB Type-C
Boya BY-M3 петличный микрофон с разъёмом USB Type-C
Boya BY-M3 петличный микрофон с разъёмом USB Type-C
Арт. MTG-0352
Boya BY-M3 петличный микрофон с разъёмом USB Type-C
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Двойной петличный микрофон Boya BY-M3 специально разработан для смартфонов Android, планшетов, iPad Pro, Mac PC с аудиоразъемом USB Type-C.

Используется для повседневной видеозаписи, прямой трансляции. Он совместим с большинством аудио приложений для записи вокала и музыки.

Всенаправленный и оснащенный зажимом, BY-M3 эффективно уменьшает нежелательный фоновый шум и обеспечивает высококачественную звукозапись на мобильные устройства.

3 980 ₽
В корзину
Grifon LS 2000B стойка
Grifon LS 2000B стойка
Grifon LS 2000B стойка
Арт. DAN-6270
Grifon LS 2000B стойка
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Стойка Grifon LS 2000B.

Трехсекционная легкая компактная студийная стойка. Модель оснащена винтовыми фиксаторами. Для крепления оборудования имеется стандартный адаптер - 1/4". Максимальная высота - 190 см. Минимальная - 80 см. Длина в сложенном состоянии - 67 см. Цвет - черный. 

1 440 ₽
В корзину
Raylab Solar 3B комплект постоянного света флюоресцентный
Raylab Solar 3B комплект постоянного света флюоресцентный
Арт. DAN-7625
Raylab Solar 3B комплект постоянного света флюоресцентный
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Raylab Solar 3B - комплект студийного освещения на базе трех приборов постоянного света мощностью 160 Вт каждый.

Цветовая температура - 5600К. Общая мощность 480 Вт. В комплект входит журавль.

20 610 ₽
В корзину

Видео

Кароль Адольф Бейер
Кароль Адольф Бейер
Объектив Sigma Art 85/1.4 DG HSM
Объектив Sigma Art 85/1.4 DG HSM
Видеография. Часть 3. Каким должен быть фото видеосвет
Видеография. Часть 3. Каким должен быть фото видеосвет
AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера