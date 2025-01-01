Phottix 84220 Photobox складной фотобокс 80x80x80 см

Falcon Eyes CA-3A – переходник серии СА, используется с комплектами насадок для накамерных вспышек FGA-K5 и FGA-K7.
Устанавливается на фотовспышки Sony F56AM, Nikon SB26/SB27/SB28.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix Photo (84220) – складной фотобокс с габаритами 80х80х80 см, используется для бестеневой предметной съемки. Вес - 1,2 кг.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Falcon Eyes CA-3A – переходник серии СА, используется с комплектами насадок для накамерных вспышек FGA-K5 и FGA-K7.
Устанавливается на фотовспышки Sony F56AM, Nikon SB26/SB27/SB28.
Falcon Eyes Plus AP-TR TX2N – радиосинхронизатор, у которого передатчик и приемник размещены в одном корпусе.
Совместим с моделями Nikon D70S/D80. Для работы с одним осветителем необходим комплект из 2 шт.
Двойной петличный микрофон Boya BY-M3 специально разработан для смартфонов Android, планшетов, iPad Pro, Mac PC с аудиоразъемом USB Type-C.
Используется для повседневной видеозаписи, прямой трансляции. Он совместим с большинством аудио приложений для записи вокала и музыки.
Всенаправленный и оснащенный зажимом, BY-M3 эффективно уменьшает нежелательный фоновый шум и обеспечивает высококачественную звукозапись на мобильные устройства.
Стойка Grifon LS 2000B.
Трехсекционная легкая компактная студийная стойка. Модель оснащена винтовыми фиксаторами. Для крепления оборудования имеется стандартный адаптер - 1/4". Максимальная высота - 190 см. Минимальная - 80 см. Длина в сложенном состоянии - 67 см. Цвет - черный.
Raylab Solar 3B - комплект студийного освещения на базе трех приборов постоянного света мощностью 160 Вт каждый.
Цветовая температура - 5600К. Общая мощность 480 Вт. В комплект входит журавль.
Работай с цветом без бликов
Wansen