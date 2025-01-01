FST RD-021WS отражатель 2 в 1 белый/серебро 100х150

Grifon RBH-2566 – удобный функциональный держатель, предназначен для крепления отражателей и фонов на гибких держателях (twist-flex).
FST RD-021 GS – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность белая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 100х150 см.
Глянцевый пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется полированная поверхность.
Пластиковый фон Superior имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.
Grifon 110 SW – двухсторонний отражатель серебряный/белый на пружине.
Диаметр диска 107 см. В сложенном состоянии диаметр 38 см. Для хранения и транспортировки упакован в удобный прочный чехол. Вес - 0,45 кг.
Работай с цветом без бликов