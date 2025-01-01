images
FST RD-021WS отражатель 2 в 1 белый/серебро 100х150

FST
FST RD-021 GS – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность белая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 100х150 см.

Grifon RBH-2566 держатель фона и отражателя от 63 до 168 см
Grifon RBH-2566 – удобный функциональный держатель, предназначен для крепления отражателей и фонов на гибких держателях (twist-flex).

Superior 1309-1013 SUPER WHITE GLOSS фон пластиковый 1,0х1,3 м глянцевый цвет белый
Глянцевый пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется полированная поверхность.

Пластиковый фон Superior имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.

Grifon 107 SW светоотражатель серебро-белый 107 см
Grifon 110 SW – двухсторонний отражатель серебряный/белый на пружине.

Диаметр диска 107 см. В сложенном состоянии диаметр 38 см. Для хранения и транспортировки упакован в удобный прочный чехол. Вес - 0,45 кг.

Фронт- и бэк-фокус. Как проверить и чем исправить?
FST E-250 импульсная студийная вспышка
Биплаб Хазра
Fotokvant LED-540ASRC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Обзор
