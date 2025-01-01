Phottix 85390 студийный зонт-софтбокс 101 см 40 дюймов

Grifon US-84K – зонт-софтбокс. Предназначен для использования с импульсным моноблоком, который устанавливается в специальное отверстие посредине зонта. Внутренняя сторона просветная. Купол зонта имеет отражающую поверхность.
Размер купола 84 см.
Phottix (85390) – зонт-отражатель с функцией софтбокса. Обладает функцией софтбокса, что позволяет сочетать все его качества с портативностью. Предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Благодаря малым габаритам этот аксессуар идеально подходит для выездной съемки. Диаметр купола, см – 101.
Phottix Varos Pro M (87199) – держатель используется для установки накамерных вспышек на студийные стойки или штативы с изменением угла наклона на 180 градусов.
Изготовлен из алюминиевого сплава. Конструкция предусматривает наличие отверстия для крепления фотозонтов. В центре конструкции держатель имеет два отверстия с внутренней резьбой на 1/4 и 3/8 дюйма с закрепляющими ручками. Максимальная нагрузка, кг – 28. Вес - 0,4 кг.
Fujimi FJO-18 – октобокс для накамерной вспышки, позволяет получить мягкий и объемный свет.
Благодаря уникальному адаптеру и пружинному каркасу софтбокса сборка занимает минимум времени. Для нее не нужны винты, стержни, защелки и прочие крепежи подобного типа. Диаметр октобокса 18 см.
Комплект радиосинхронизации Falcon Eyes DMT-4.
В комплект входят шеснадцатиканальный передатчик и приемник. Используется для беспроводной синхронизации фотокамеры и студийной вспышки на расстоянии до 35 метров. Скорость синхронизации до 1/200 секунды.
Grifon LED LFV-Q60W - лампа светодиодная, 105 диодов.
Легкий и компактный источник постоянного света с панелью сверхъярких светодиодов и уровнем цветопередачи CRI 82. Осветитель предназначен для установки в стандартный патрон Е27, мощность лампы 60 Вт. Имеет встроенный вентилятор охлаждения.
