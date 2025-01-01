Phottix 85390 студийный зонт-софтбокс 101 см 40 дюймов

Арт. OLE-1377

Phottix Varos Pro M (87199) – держатель используется для установки накамерных вспышек на студийные стойки или штативы с изменением угла наклона на 180 градусов.

Изготовлен из алюминиевого сплава. Конструкция предусматривает наличие отверстия для крепления фотозонтов. В центре конструкции держатель имеет два отверстия с внутренней резьбой на 1/4 и 3/8 дюйма с закрепляющими ручками. Максимальная нагрузка, кг – 28. Вес - 0,4 кг.