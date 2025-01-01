images
Phottix 85390 студийный зонт-софтбокс 101 см 40 дюймов

Phottix 85390 студийный зонт-софтбокс 101 см 40 дюймов

Phottix
Артикул: DAN-0256

Phottix (85390) – зонт-отражатель с функцией софтбокса. Обладает функцией софтбокса, что позволяет сочетать все его качества с портативностью. Предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Благодаря малым габаритам этот аксессуар идеально подходит для выездной съемки. Диаметр купола, см – 101.

Описание

Phottix 85390 студийный зонт-софтбокс 101 см 40 дюймов

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon US-84K зонт-софтбокс (купол на отражение) 84 см
Арт. NVF-2345
Grifon US-84K зонт-софтбокс (купол на отражение) 84 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon US-84K – зонт-софтбокс. Предназначен для использования с импульсным моноблоком, который устанавливается в специальное отверстие посредине зонта. Внутренняя сторона просветная. Купол зонта имеет отражающую поверхность.

Размер купола 84 см.

2 190 ₽
В корзину
Phottix 87199 Varos Pro M держатель для вспышки и зонта
Арт. OLE-1377
Phottix 87199 Varos Pro M держатель для вспышки и зонта
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Phottix Varos Pro M (87199) – держатель используется для установки накамерных вспышек на студийные стойки или штативы с изменением угла наклона на 180 градусов.

Изготовлен из алюминиевого сплава. Конструкция предусматривает наличие отверстия для крепления фотозонтов. В центре конструкции держатель имеет два отверстия с внутренней резьбой на 1/4 и 3/8 дюйма с закрепляющими ручками. Максимальная нагрузка, кг – 28.  Вес - 0,4 кг.

2 610 ₽
В корзину
Phottix 85341 ультракомпактный зонт 91 см 36&quot; серебряный
Phottix 85341 ультракомпактный зонт 91 см 36&quot; серебряный
Phottix 85341 ультракомпактный зонт 91 см 36&quot; серебряный
Арт. FTR-1480
Phottix 85341 ультракомпактный зонт 91 см 36" серебряный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
Phottix (85341) – складывающийся в два раза зонт-отражатель.
Подходит для фотографов, которые часто работают на выездной съемке. Зонт в сложенном состоянии составляет всего 40 см. Цвет зонта снаружи черный, внутри серебряный.
2 300 ₽
В корзину
Fujimi FJO-18 октобокс для накамерной вспышки
Fujimi FJO-18 октобокс для накамерной вспышки
Fujimi FJO-18 октобокс для накамерной вспышки
Арт. NVF-1748
Fujimi FJO-18 октобокс для накамерной вспышки
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Fujimi FJO-18 – октобокс для накамерной вспышки, позволяет получить мягкий и объемный свет.

Благодаря уникальному адаптеру и пружинному каркасу софтбокса сборка занимает минимум времени. Для нее не нужны винты, стержни, защелки и прочие крепежи подобного типа. Диаметр октобокса 18 см.

1 090 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes DMT-4 радиосинхронизатор
Falcon Eyes DMT-4 радиосинхронизатор
Falcon Eyes DMT-4 радиосинхронизатор
Арт. VBR-423
Falcon Eyes DMT-4 радиосинхронизатор
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн

Комплект радиосинхронизации Falcon Eyes DMT-4.

В комплект входят шеснадцатиканальный передатчик и приемник. Используется для беспроводной синхронизации фотокамеры и студийной вспышки на расстоянии до 35 метров. Скорость синхронизации до 1/200 секунды.

-15 %2 790 ₽
2 370 ₽
В корзину
Grifon LED LFV-Q60W лампа светодиодная 105 диодов
Grifon LED LFV-Q60W лампа светодиодная 105 диодов
Grifon LED LFV-Q60W лампа светодиодная 105 диодов
Арт. NVF-9777
Grifon LED LFV-Q60W лампа светодиодная 105 диодов
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon LED LFV-Q60W - лампа светодиодная, 105 диодов.

Легкий и компактный источник постоянного света с панелью сверхъярких светодиодов и уровнем цветопередачи CRI 82. Осветитель предназначен для установки в стандартный патрон Е27, мощность лампы 60 Вт. Имеет встроенный вентилятор охлаждения. 

3 110 ₽
В корзину

Видео

Как получить максимум от одного источника света
Как получить максимум от одного источника света
Зачем нужен флэшметр
Зачем нужен флэшметр
Кольцевой софтбокс Fotokvant SBK-45
Кольцевой софтбокс Fotokvant SBK-45
Какой фотобокс выбрать. Обзор лайт-кубов Fotokvant BOX с LED освещением
Какой фотобокс выбрать. Обзор лайт-кубов Fotokvant BOX с LED освещением
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера