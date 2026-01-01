Rekam RF-5006 узкоугольная насадка с сотовым фильтром с байонетом типа Bowens

KUPO 40” extension grip arm silver – кронштейн длиной 40 дюймов (1085 мм) в комплекте с зажимом.
Цвет – серебристый.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Rekam RF-5006 – тубус с сотовым фильтром. Используется данный аксессуар для концентрации светового потока в узкий направленный пучок. При работе с лампами и осветителями мощностью выше 150 Вт рекомендуется снять сотовый фильтр. Байонет Bowens.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
KUPO 40” extension grip arm silver – кронштейн длиной 40 дюймов (1085 мм) в комплекте с зажимом.
Цвет – серебристый.
Wansen
Работай с цветом без бликов