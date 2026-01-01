images
Rekam RF-5006 узкоугольная насадка с сотовым фильтром с байонетом типа Bowens

Rekam RF-5006 узкоугольная насадка с сотовым фильтром с байонетом типа Bowens

Rekam
Артикул: DAN-0368

Rekam RF-5006 – тубус с сотовым фильтром. Используется данный аксессуар для концентрации светового потока в узкий направленный пучок. При работе с лампами и осветителями мощностью выше 150 Вт рекомендуется снять сотовый фильтр. Байонет Bowens.

Описание

Rekam RF-5006 узкоугольная насадка с сотовым фильтром с байонетом типа Bowens

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-10 %
Kupo KCP240 40” extension grip arm silver удлинительный кронштейн 40 дюймов
Арт. OLE-1453
Kupo KCP240 40” extension grip arm silver удлинительный кронштейн 40 дюймов
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 9 ч

KUPO 40” extension grip arm silver – кронштейн длиной 40 дюймов (1085 мм) в комплекте с зажимом.

Цвет – серебристый.

-10 %4 990 ₽
4 490 ₽
В корзину

Видео

Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Для чего нужен телесуфлер, или Как избавиться от бегающих глаз
Для чего нужен телесуфлер, или Как избавиться от бегающих глаз
Селфи на закате
Селфи на закате
Phottix (81431) Nuada R3 VLED. Видеообзор cветодиодной панели круглой формы
Phottix (81431) Nuada R3 VLED. Видеообзор cветодиодной панели круглой формы
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера