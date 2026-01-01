Rekam RF-5006 узкоугольная насадка с сотовым фильтром с байонетом типа Bowens

Артикул: DAN-0368

Rekam RF-5006 – тубус с сотовым фильтром. Используется данный аксессуар для концентрации светового потока в узкий направленный пучок. При работе с лампами и осветителями мощностью выше 150 Вт рекомендуется снять сотовый фильтр. Байонет Bowens.