Godox 19° Lens линза для VSA-19K
Godox 19° Lens линза для VSA-19K

Godox 19° Lens линза для VSA-19K

Godox
Артикул: OLE-1957

Godox 19° Lens линза для VSA-19K

Сменная линза для проекционных насадок Godox VSA с углом проекции 19°сделана из оптического стекла.

Описание

Проекционная насадка предназначена для проецирования резких изображений и теней через маски гобо на фон или объект съемки. Позволяет получить резкую графичную картинку без размытых краев. Оборудован специальным линзовым фокусером, с помощью которого можно менять размер проекции и дистанцию съемки.

Характеристики:

  • Размер линзы 135х219х137 мм
  • Вес линзы  1.94 кг

