GreenBean RedLight 650 осветитель галогенный

Osram (64540) 240V, GX6,35, 650W – одноцокольная, капсульная, галогенная студийная лампа. Цветовая температура 3400 К.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
GreenBean RedLight 650 – простой и надежный галогенный осветитель мощностью 650 Вт. Обеспечивает мягкое равномерное освещение. Изготовлен в металлическом корпусе с конвекционным охлаждением. Для безопасной эксплуатации оснащен металлической сеткой. Поддерживает цветовую температуру 3200 К.
Осветитель имеет поворотное крепление типа лира. Для установки на стойки предусмотрена стандартная втулка 5/8 дюйма.
Четырехлепестковые шторки помогут создать различные световые эффекты. Установка на них фолиевых фильтров осуществляется с помощью специальных зажимов.
Технические характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Osram (64540) 240V, GX6,35, 650W – одноцокольная, капсульная, галогенная студийная лампа. Цветовая температура 3400 К.
Wansen
Работай с цветом без бликов