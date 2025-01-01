GreenBean RedLight 650 осветитель галогенный

Четырехлепестковые шторки помогут создать различные световые эффекты. Установка на них фолиевых фильтров осуществляется с помощью специальных зажимов.

Осветитель имеет поворотное крепление типа лира. Для установки на стойки предусмотрена стандартная втулка 5/8 дюйма.

Временно нет в наличии

GreenBean RedLight 650 – простой и надежный галогенный осветитель мощностью 650 Вт. Обеспечивает мягкое равномерное освещение. Изготовлен в металлическом корпусе с конвекционным охлаждением. Для безопасной эксплуатации оснащен металлической сеткой. Поддерживает цветовую температуру 3200 К.

