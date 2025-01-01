images
images
Aputure Waterproof Pouch для MT Pro водонепроницаемый чехол
Aputure Waterproof Pouch для MT Pro водонепроницаемый чехол

Aputure Waterproof Pouch для MT Pro водонепроницаемый чехол

Aputure
Артикул: OLE-2136

Водонепроницаемый чехол из термополиуретана для линейного осветителя Aputure MT Pro. Используется для защиты осветителя при съемках под водой.

Описание

Вес 110 гр.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Три способа освещения фона
Три способа освещения фона
Вивьен Майер
Вивьен Майер
Как выбирать вспышку. Советы профессионального фотографа
Как выбирать вспышку. Советы профессионального фотографа
Советы, приемы и материалы для использования зеленого экрана. Как снимать с хромакей
Советы, приемы и материалы для использования зеленого экрана. Как снимать с хромакей
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера