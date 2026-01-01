Avenger D420 зажим

Стойка Avenger A2033F C-Stand 33 для студийного оборудования, стальная хромированная.
Трехсекционная стойка из хромированной стали предназначена для студийного оборудования весом до 10 кг. Максимальная высота - 3,28 м.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Avenger D420 – двойной зажим с надежным замком и точным управлением. Подходит для крепления на стойку зонтов, флагов, студийных адаптеров, журавлей и масок Гобо.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Стойка Avenger A2033F C-Stand 33 для студийного оборудования, стальная хромированная.
Трехсекционная стойка из хромированной стали предназначена для студийного оборудования весом до 10 кг. Максимальная высота - 3,28 м.
Wansen
Работай с цветом без бликов