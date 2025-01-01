images
Manfrotto 091MC цепь подъемного механизма

Manfrotto
Артикул: OLE-0720

Manfrotto 091MC – металлическая цепь для держателя фонов. Обеспечивает необходимую надежность при работе с системой установки фонов в студии. Применяется для Manfrotto 046.

Описание

С этим товаром покупают

Manfrotto 046MC механизм подъема фона
Арт. OLE-0628
Manfrotto 046MC механизм подъема фона
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 046MC – комплект держателей для установки бумажного фона с внутренним диаметром несущей трубы от 46 до 78 мм.

Крепятся на металлические кронштейны. В комплекте - металлическая цепь и гирька.

25 890 ₽
В корзину
Manfrotto 081 кронштейн для фона
Арт. OLE-0631
Manfrotto 081 кронштейн для фона
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Держатель Manfrotto 081 идеально подходит для крепления бумажных фонов на стойки. Кронштейны для механизма подъема фона Manfrotto 046MC легко устанавливаются на крепления стоек 16 мм (5/8 дюйма). Комплект состоит из 2 штук.

11 690 ₽
В корзину
Manfrotto 1314B SET STANDS and SUPPORT and BAG and SPRING комплект для установки фона
Арт. NVF-2690
Manfrotto 1314B SET STANDS and SUPPORT and BAG and SPRING комплект для установки фона
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 1314B SET STANDS and SUPPORT and BAG and SPRING – универсальный комплект держатель фона. Включает в себя две стойки Manfrotto 1052BAC, телескопическую перекладину Manfrotto 272B, две клипсы Manfrotto 275, сумка.

64 790 ₽
В корзину
-10 %
FST TB-3M перекладина телескопическая
Арт. OLE-1339
FST TB-3M перекладина телескопическая
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 4 дн, 4 ч

FST TB-3M – телескопическая перекладина. Изготовлена из алюминиевого сплава. Устанавливается на стойки или напольные системы (в качестве запасной). Предназначена для крепления рулонных фонов и различных видов зажимов. Максимальная длина, м – 3.

-10 %2 670 ₽
2 400 ₽
В корзину
Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Арт. DAN-1125
Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 4-10 шт

Fotokvant BGK-01 - нож для резки бумажного фона.

Пластиковый нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Изготовлен из пластика, лезвие сменное. Цвет - черный.

310 ₽
В корзину

Видео

Видеообзор &quot;Антибликовая раздвижная бленда для монитора Fotokvant Hood-M1&quot;
Видеообзор "Антибликовая раздвижная бленда для монитора Fotokvant Hood-M1"
Ирвин Пенн
Ирвин Пенн
Карл Булла
Карл Булла
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть первая
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть первая
