Manfrotto 091MC цепь подъемного механизма

Manfrotto 046MC – комплект держателей для установки бумажного фона с внутренним диаметром несущей трубы от 46 до 78 мм.
Крепятся на металлические кронштейны. В комплекте - металлическая цепь и гирька.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 091MC – металлическая цепь для держателя фонов. Обеспечивает необходимую надежность при работе с системой установки фонов в студии. Применяется для Manfrotto 046.
Держатель Manfrotto 081 идеально подходит для крепления бумажных фонов на стойки. Кронштейны для механизма подъема фона Manfrotto 046MC легко устанавливаются на крепления стоек 16 мм (5/8 дюйма). Комплект состоит из 2 штук.
Manfrotto 1314B SET STANDS and SUPPORT and BAG and SPRING – универсальный комплект держатель фона. Включает в себя две стойки Manfrotto 1052BAC, телескопическую перекладину Manfrotto 272B, две клипсы Manfrotto 275, сумка.
FST TB-3M – телескопическая перекладина. Изготовлена из алюминиевого сплава. Устанавливается на стойки или напольные системы (в качестве запасной). Предназначена для крепления рулонных фонов и различных видов зажимов. Максимальная длина, м – 3.
Fotokvant BGK-01 - нож для резки бумажного фона.
Пластиковый нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Изготовлен из пластика, лезвие сменное. Цвет - черный.
