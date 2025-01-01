images
Falcon Eyes CLD-15 зажим угловой для штанг с двумя переходниками

Falcon Eyes CLD-15 зажим угловой для штанг с двумя переходниками

Falcon Eyes
Артикул: VBR-130

Falcon Eyes CLD-15 – используется для крепления двух штанг друг к другу, а также для крепления аксессуаров к стойке с возможностью их поворота друг относительно друга. Модель оснащена дополнительно двумя переходниками для крепления аксессаров, перекладин, патронов, приборов, которые не имеют наклона, и прочего необходимого оборудования для фотосъемки.

Описание

Falcon Eyes CLD-15 зажим угловой для штанг с двумя переходниками

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-15 %
Falcon Eyes CL-35F зажим
Арт. VBR-121
Falcon Eyes CL-35F зажим
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 8 дн, 21 ч

Falcon Eyes CL-35F - зажим "мама" 16 мм для студийных адаптеров.

Вес - 250 грамм.

-15 %1 190 ₽
1 010 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes CL-CLIP зажим c переходником
Арт. VBR-127
Falcon Eyes CL-CLIP зажим c переходником
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 8 дн, 21 ч

Клипса Falcon Eyes CL-CLIP с адаптером для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.

Вес - 200 грамм.

-15 %690 ₽
580 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes W-48 груз противовес
Арт. VBR-203
Falcon Eyes W-48 груз противовес
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 21 ч

Вес груза – 4 кг. Противовес используется со штангами диаметром до 35 мм.

-15 %3 190 ₽
2 710 ₽
В корзину
-10 %
Kupo KS-046 3” Baby Wall Plate крепежная панель к стене или потолку
Арт. OLE-1445
Kupo KS-046 3” Baby Wall Plate крепежная панель к стене или потолку
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 3 дн, 2 ч

KUPO KS-046 3” Baby Wall Plate - крепежная панель, представляет из себя кронштейн для крепления к стене или потолку. Имеет основание-пластину с отверстиями для крепежа и адаптер 16 мм длиной 7 см. 

-10 %2 650 ₽
2 380 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes RBH-2258 держатель для отражателя или фона
Falcon Eyes RBH-2258 держатель для отражателя или фона
Falcon Eyes RBH-2258 держатель для отражателя или фона
Арт. VBR-114
Falcon Eyes RBH-2258 держатель для отражателя или фона
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 21 ч

Falcon Eyes RBH-2258 – держатель оснащен поворотной муфтой, которая позволяет устанавливать его на стойки, распорки и другие трубы диаметрами 19, 22, 25 и 28 мм.

Держатель настраивается от 63 до 168 см для модели RBH-2566 и от 56 до 148 см для модели RBH-2258. Идеально подходит для крепления отражателей и складных фонов под любым углом. Внимание! Стойка и отражатель приобретаются отдельно. Вес - 0,8 кг.

-15 %3 290 ₽
2 790 ₽
В корзину
Fotokvant RFLH-07 переходник для фотовспышки холодный башмак на резьбу 1/4 дюйма металлический
Fotokvant RFLH-07 переходник для фотовспышки холодный башмак на резьбу 1/4 дюйма металлический
Fotokvant RFLH-07 переходник для фотовспышки холодный башмак на резьбу 1/4 дюйма металлический
Арт. NVF-1842
Fotokvant RFLH-07 переходник для фотовспышки холодный башмак на резьбу 1/4 дюйма металлический
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant RFLH-07 – металлический адаптер для крепления вспышки на винт 1/4".

Оснащен удобным винтом-зажимом.

160 ₽
В корзину

Видео

Оптические рефлекторы Fotokvant RO-. Предназначение. Правила сборки
Оптические рефлекторы Fotokvant RO-. Предназначение. Правила сборки
Бьюти-фотография с одной накамерной вспышкой и рефлектором
Бьюти-фотография с одной накамерной вспышкой и рефлектором
Комплекты оборудования Falcon Eyes KeyLight для съемки дома. Обзор
Комплекты оборудования Falcon Eyes KeyLight для съемки дома. Обзор
Девид Сеймур
Девид Сеймур
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера