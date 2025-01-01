Falcon Eyes CLD-15 зажим угловой для штанг с двумя переходниками

Falcon Eyes CL-35F - зажим "мама" 16 мм для студийных адаптеров.
Вес - 250 грамм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes CLD-15 – используется для крепления двух штанг друг к другу, а также для крепления аксессуаров к стойке с возможностью их поворота друг относительно друга. Модель оснащена дополнительно двумя переходниками для крепления аксессаров, перекладин, патронов, приборов, которые не имеют наклона, и прочего необходимого оборудования для фотосъемки.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Falcon Eyes CL-35F - зажим "мама" 16 мм для студийных адаптеров.
Вес - 250 грамм.
Клипса Falcon Eyes CL-CLIP с адаптером для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.
Вес - 200 грамм.
Вес груза – 4 кг. Противовес используется со штангами диаметром до 35 мм.
KUPO KS-046 3” Baby Wall Plate - крепежная панель, представляет из себя кронштейн для крепления к стене или потолку. Имеет основание-пластину с отверстиями для крепежа и адаптер 16 мм длиной 7 см.
Falcon Eyes RBH-2258 – держатель оснащен поворотной муфтой, которая позволяет устанавливать его на стойки, распорки и другие трубы диаметрами 19, 22, 25 и 28 мм.
Держатель настраивается от 63 до 168 см для модели RBH-2566 и от 56 до 148 см для модели RBH-2258. Идеально подходит для крепления отражателей и складных фонов под любым углом. Внимание! Стойка и отражатель приобретаются отдельно. Вес - 0,8 кг.
Fotokvant RFLH-07 – металлический адаптер для крепления вспышки на винт 1/4".
Оснащен удобным винтом-зажимом.
Wansen
Работай с цветом без бликов