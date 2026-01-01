Fotokvant LADU 52-62 повышающее кольцо для фильтров 52-62 мм

Fotokvant CAP-62-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 62 мм.
Комплектуется
Москва
Малая Семеновская 3с6
Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 52-62.
Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 52-62 мм.
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Fotokvant CAP-62-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 62 мм.
Комплектуется
Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 49-62.
Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 49-62 мм.
Чехол Fotokvant BF-02 для фильтров gel-02.
Матерчатая сумочка для переноски и хранения стандартных гелевых фильтров. В ней они не повредятся и не затеряются. Фильтры покупаются отдельно.
Электронный проводной пульт ДУ Fotokvant RR-90 для фотокамер системы Fujifilm.
Позволяет производить точную фокусировку и управлять спуском затвора фотокамеры на расстоянии и добиться минимизации вибраций во время съемки. Модель изготовлена в изящном дизайне из износостойкого материала.
Fotokvant RFLH-21 — двойной консольный держатель из алюминия длиной 27 см. Позволяет закрепить два устройства с резьбой 1/4 дюйма на одной опоре (стойке, штативе, кронштейне). Подвижные крепления дают возможность регулировать положение оборудования без его демонтажа. Вес — 0,6 кг.
Fotokvant 350ES – уровень двухосевой под стандартный башмак. Используется при съемках на штативах без уровней. С его помощью осуществляется контроль положения камеры относительно линии горизонта при фотосъемке. Изготовлен из прозрачного акрилового стекла.
Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 52-82.
Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 52-82 мм.