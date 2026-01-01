B+W (44841) F-Pro S03 MRC 62 мм Pol-Сirc циркулярный поляризационный фильтр для объектива

Manfrotto 234RC MONOPOD HEAD QUICK RELEASE - алюминиевая наклонная штативная голова с быстросъемной площадкой.
Отличается от шаровой головы 234, где площадка несъемная. Максимальная нагрузка составляет 2,5 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
B+W F-Pro S03 MRC 62 мм Pol-Сirc – поляризационный фильтр.
Предназначен для повышения детализации объекта съемки и устранения бликов, отражений от поверхностей объектов. Обеспечивает большую насыщенность цветом и повышает цветовую контрастность изображения. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 62.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Manfrotto 234RC MONOPOD HEAD QUICK RELEASE - алюминиевая наклонная штативная голова с быстросъемной площадкой.
Отличается от шаровой головы 234, где площадка несъемная. Максимальная нагрузка составляет 2,5 кг.
Kupo KS062 16 mm Socket w/3/8" Thread – переходник-фиксатор для стойки 5/8 дюйма (16 мм), предназначенный для установки оборудования и аксессуаров с резьбой 3/8 дюйма. Позволяет установить на студийную стойку штативную голову или другое оборудование.
Datacolor SpyderCheckr SCK100 – фотошкала с цветными и серыми полями.
Цветовая гамма разработана на профессиональном уровне с такой целью, чтобы получить оптимальный спектр.
Wansen
Работай с цветом без бликов