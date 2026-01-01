B+W (44841) F-Pro S03 MRC 62 мм Pol-Сirc циркулярный поляризационный фильтр для объектива

Артикул: DAN-0516

B+W F-Pro S03 MRC 62 мм Pol-Сirc – поляризационный фильтр.

Предназначен для повышения детализации объекта съемки и устранения бликов, отражений от поверхностей объектов. Обеспечивает большую насыщенность цветом и повышает цветовую контрастность изображения. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 62.