images
B+W (44841) F-Pro S03 MRC 62 мм Pol-Сirc циркулярный поляризационный фильтр для объектива

B+W (44841) F-Pro S03 MRC 62 мм Pol-Сirc циркулярный поляризационный фильтр для объектива

B+W
Артикул: DAN-0516

B+W F-Pro S03 MRC 62 мм Pol-Сirc – поляризационный фильтр.

Предназначен для повышения детализации объекта съемки и устранения бликов, отражений от поверхностей объектов. Обеспечивает большую насыщенность цветом и повышает цветовую контрастность изображения. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 62.

Описание

B+W (44841) F-Pro S03 MRC 62 мм Pol-Сirc циркулярный поляризационный фильтр для объектива

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Manfrotto 234RC MONOPOD HEAD QUICK RELEASE поворотная штативная голова с быстросъемной площадкой
Арт. NVF-2611
Manfrotto 234RC MONOPOD HEAD QUICK RELEASE поворотная штативная голова с быстросъемной площадкой
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 234RC MONOPOD HEAD QUICK RELEASE - алюминиевая наклонная штативная голова с быстросъемной площадкой.

Отличается от шаровой головы 234, где площадка несъемная. Максимальная нагрузка составляет 2,5 кг.

11 390 ₽
В корзину
Kupo KS062 16 mm Socket w/3/8&quot; Thread переходник-фиксатор для стойки 5/8 дюйма
Арт. NVF-5556
Kupo KS062 16 mm Socket w/3/8" Thread переходник-фиксатор для стойки 5/8 дюйма
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Kupo KS062 16 mm Socket w/3/8" Thread – переходник-фиксатор для стойки 5/8 дюйма (16 мм), предназначенный для установки оборудования и аксессуаров с резьбой 3/8 дюйма. Позволяет установить на студийную стойку штативную голову или другое оборудование.

1 400 ₽
В корзину
Хит
Datacolor SpyderCheckr SCK100 фотошкала
Арт. NVF-6042
Datacolor SpyderCheckr SCK100 фотошкала
Временно нет в наличии

Datacolor SpyderCheckr SCK100 – фотошкала с цветными и серыми полями.

Цветовая гамма разработана на профессиональном уровне с такой целью, чтобы получить  оптимальный спектр.

32 660 ₽
В корзину

Видео

Как пользоваться градиентными фильтрами
Как пользоваться градиентными фильтрами
Как устроен затвор фотокамеры
Как устроен затвор фотокамеры
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Как долго нужно учиться фотографии
Как долго нужно учиться фотографии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера