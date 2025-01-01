Lastolite LS2603 держатель гелевого фильтра для Strobo

images
Lastolite
Артикул: OLE-0473

Lastolite LS2603 – держатель гелевых фильтров для Strobo. С помощью фильтров можно создать различные варианты цветового решения освещения. Система магнитных точек позволят быстро и безопасно крепить его к передней части головки вспышки.

