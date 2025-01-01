images
Lastolite LS2625 Strobo Gobo держатель и маски
Lastolite
Артикул: OLE-0472

Lastolite LS2625 Strobo Gobo – комплект из установочного кронштейна и двух масок (арочное окно и листья дерева) для создания различных фоновых рисунков. Можно устанавливать маски Гобо диаметром 86 мм.


Система Strobo Gobo (LS2625) работает с выбранным Strobo креплением (LS2414 + LS2611 или LS2601). Просто установите Strobo Gobo на крепление и вставьте выбранную маску Gobo. У Lastolite существует 2 сюжета наборов с масками Gobo: арочные окна и пятнистая листва. Ряд альтернативных Gobo масок приобретается отдельно. Держатель Gobo принимает стандартный размер масок - B (86 мм). Также есть такая опция, как создание эффекта расфокуса. Обратите внимание: для создания цветных эффектов необходимы цветные целевые фильтры, указанные на фото. Держатель целевых фильтров и сами фильтры приобретаются отдельно.

