Lastolite LS2625 Strobo Gobo держатель и маски

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite LS2625 Strobo Gobo – комплект из установочного кронштейна и двух масок (арочное окно и листья дерева) для создания различных фоновых рисунков. Можно устанавливать маски Гобо диаметром 86 мм.
Система Strobo Gobo (LS2625) работает с выбранным Strobo креплением (LS2414 + LS2611 или LS2601). Просто установите Strobo Gobo на крепление и вставьте выбранную маску Gobo. У Lastolite существует 2 сюжета наборов с масками Gobo: арочные окна и пятнистая листва. Ряд альтернативных Gobo масок приобретается отдельно. Держатель Gobo принимает стандартный размер масок - B (86 мм). Также есть такая опция, как создание эффекта расфокуса. Обратите внимание: для создания цветных эффектов необходимы цветные целевые фильтры, указанные на фото. Держатель целевых фильтров и сами фильтры приобретаются отдельно.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов