FST FH2 гибкий держатель с двумя клипсами

Арт. NVF-3014

Fotokvant FLH-07 – адаптер-переходник с винтами 1/4" и 3/8" на концах. Изготовлен из железа с никеливым покрытием. Используется для крепления фотокамер, штативов, вспышек и соединения фото- видеооборудования между собой.