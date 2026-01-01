FST FH2 гибкий держатель с двумя клипсами

Grifon CB-01 – используется при сборке конструкций для установки осветительных приборов и систем.
Зажим изготовлен из стального сплава черного цвета, также используется для установки на трубы легких камер. Резьба на головке 1/4".
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST FH2 – прочный гибкий держатель с двумя клипсами. Предназначен для использования с различными системами крепления. Штанга фиксируется в выбранном положении. Длина, см – 50.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon CB-01 – используется при сборке конструкций для установки осветительных приборов и систем.
Зажим изготовлен из стального сплава черного цвета, также используется для установки на трубы легких камер. Резьба на головке 1/4".
Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 6090 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-6090 60х90 см.
GreenBean MegaClamp MC-038 – многофункциональный стальной зажим с поворотной муфтой. Подходит для различных видов крепления: поворотная муфта для крепления перекладины (диаметр 8 мм, 15 мм, 18 мм, 24 мм); струбцина для крепления на плоскость или трубу диаметром до 45 мм; шпилька 5/8 дюйма (16 мм).
Manfrotto 237 – чрезвычайно прочный гибкий держатель из латуни.
Используется для крепления при съемке в ограниченном пространстве. Длина – 55 см, нагрузка – до 0,5 кг. Вес - 0,45 кг.
Fotokvant FLH-05 – переходник, который используется для установки студийных вспышек и аксессуаров. Оснащен винтовым креплением 1/4"-3/8". Материал – алюминий.
Fotokvant CL-P100 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Сила прижима 4,5 кг. Размер сжимаемых поверхностей до 50 мм, обхват трубы до 30 мм.
Fotokvant FLH-07 – адаптер-переходник с винтами 1/4" и 3/8" на концах. Изготовлен из железа с никеливым покрытием. Используется для крепления фотокамер, штативов, вспышек и соединения фото- видеооборудования между собой.
Wansen
Работай с цветом без бликов