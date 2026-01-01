images
FST FH2 гибкий держатель с двумя клипсами

FST
Артикул: OLE-1267

FST FH2 – прочный гибкий держатель с двумя клипсами. Предназначен для использования с различными системами крепления. Штанга фиксируется в выбранном положении. Длина, см – 50.

