PULUZ PU231R Capture Camera Clip быстросъемное крепление на ремень с площадкой
PULUZ
Артикул: OLE-4750

Крепление позволяет носить камеру на поясном ремне или лямке рюкзака с помощью двухвинтового зажима. Совместимо с большинством штативов стандартов Arca Swiss и Manfrotto RC2, обеспечивая быструю смену между ношением на поясе и установкой на штатив. Подходит для длительного ношения или быстрого доступа к камере. Боковые прорези позволяют закрепить кистевой или плечевой ремень. Имеет крепление 1/4"

Описание

 Площадка может быть установлена в любом из четырёх положений, что удобно для смены объективов и работы с компактными камерами. Камера надёжно фиксируется с характерным щелчком, а для снятия нужно нажать на красную кнопку сбоку. Крепление можно дополнительно заблокировать вторым замком для безопасности.

С помощью адаптеров (продаются отдельно) можно крепить экшн-камеры и бинокли.

Небольшое движение камеры в креплении — это нормально и не является дефектом.

Характеристики:

  • Материалы: алюминиевый сплав, резина
  • Размеры: 9 х 4.5 х 2.5 см
  • Вес: 132 г

Объектив Sigma Art 85/1.4 DG HSM
Объектив Sigma Art 85/1.4 DG HSM
Как улучшить свои навыки в фотографировании с помощью визуализации кадра
Как улучшить свои навыки в фотографировании с помощью визуализации кадра
Зачем нужна цветовая шкала и как ею пользоваться
Зачем нужна цветовая шкала и как ею пользоваться
CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть I
CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть I
