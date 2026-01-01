PULUZ PU5042 Light Photo Box фотобокс с подсветкой 72W 5500K и 4 фонами
PULUZ PU5042 Light Photo Box фотобокс с подсветкой 72W 5500K и 4 фонами
PULUZ PU5042 Light Photo Box фотобокс с подсветкой 72W 5500K и 4 фонами
PULUZ PU5042 Light Photo Box фотобокс с подсветкой 72W 5500K и 4 фонами
PULUZ PU5042 Light Photo Box фотобокс с подсветкой 72W 5500K и 4 фонами
PULUZ PU5042 Light Photo Box фотобокс с подсветкой 72W 5500K и 4 фонами
PULUZ PU5042 Light Photo Box фотобокс с подсветкой 72W 5500K и 4 фонами
PULUZ PU5042 Light Photo Box фотобокс с подсветкой 72W 5500K и 4 фонами

PULUZ PU5042 Light Photo Box фотобокс с подсветкой 72W 5500K и 4 фонами

PULUZ
Артикул: OLE-4782

Фотобокс (лайт-куб) размером 40х40х40 см для предметной съемки со встроенной светодиодной подсветкой. У фотобокса есть люк для съёмки сверху, поэтому можно снимать объекты как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. В комплекте 4 сменных ПВХ-фона (белый, черный, оранжевый и зеленый). Освещение светодиодное, общая мощность 72 Вт, цветовая температура 5500К. 

Описание

Особенность данной модели заключается в нестандартном расположении световых панелей, которые размещены в верхней и боковых зонах. Свет проходит сквозь полупрозрачные элементы, благодаря чему происходит его мягкое рассеивание, исключающее образование теней и обеспечивающее равномерное освещение.

Устройство состоит из трёх панелей, объединённых общей мощностью в 72 Вт и включающих 480 светодиодов. Яркость света можно регулировать плавно с помощью диммера, встроенного в сетевой адаптер.

Характеристики:

  • Общее количество светодиодов 480 шт.
  • ОБщая мощность 72 Вт
  • Цветовая температура 5500 К
  • CRI 95
  • Питание: 110~240В, 1.2А
  • Размер в разложенном виде 40 х 40 х 40 см

Комплектация

  • Фотобокс
  • 3 светодиодные панели
  • Передняя шторка
  • 4 фона
  • Белый тканевый рассеиватель
  • Сетевой адаптер с кабелем питания
  • Сумка
  • Документация 

