Фильтр
Miliboo

Miliboo

Штативы, моноподы и аксессуары Miliboo

Miliboo – доступное и надежное оборудование для динамичной съемки

Miliboo (Милибу) – французский бренд, специализирующийся на производстве профессиональных штативов, моноподов, видеоголовок и аксессуаров для фото- и видеосъемки. Оборудование Miliboo известно своим отличным соотношением цены, функциональности и качества. Оно идеально подходит как для начинающих видеографов и блогеров, так и для опытных операторов, которым нужна надежная опора для камеры на выездных съемках и в студии.

В интернет-магазине photogora.ru представлен широкий выбор продукции Miliboo для разных задач:

  • Видео-штативы из алюминия и карбона – серии MTT (605, 609, 701) с жидкостными видеоголовками и нагрузкой до 15 кг;
  • Моноподы с треногой-основанием – модели MTT705, MUF705BS для мобильной съемки с высотой до 190 см;
  • Профессиональные видеоголовки – MYT803, MUK с плавным ходом, жидкостным демпфированием и креплением Arri Rosette;
  • Аксессуары для стабилизации – тележка для штатива MJL01, микрофонная удочка MLZ901, треноги для моноподов.

Почему выбирают Miliboo:
Оптимальная цена – профессиональные характеристики без переплаты за раскрученный бренд;
Высокая нагрузка – многие модели выдерживают до 10-15 кг, подходят для тяжелых камер и объективов;
Плавность хода – жидкостное демпфирование видеоголовок обеспечивает идеальные панорамы;
Универсальность – совместимость с камерами через площадки 1/4" и 3/8";
Легкость и компактность – карбоновые модели удобно брать в поездки.

Как купить штатив или монопод Miliboo в photogora.ru?
Вы можете заказать любой товар с доставкой по Москве и всей России или забрать его самостоятельно из нашего магазина на Малой Семёновской. Если вы не знаете, какой штатив выбрать для вашей камеры или какая видеоголовка подойдет для ваших задач – позвоните нам. Наши специалисты помогут подобрать идеальный вариант.

Популярное

Miliboo MJZ01-NT тренога для монопода
Miliboo MJZ01-NT тренога для монопода
Арт. OLE-4520
Miliboo MJZ01-NT тренога для монопода
Наличие
в наличии 1-3 шт

Тренога для напольного монопода со стандартным креплением 3/8". Благодаря встроенной шарнирной конструкции можно вращать установленное оборудование на 360 ° и наклонять его до 80 °. Совместима с моноподами Miliboo MTT704A, MTT704В, MTT705A, MTT705B.

3 510 ₽
В корзину
Монопод Miliboo MUF705BS монопод с головой MUF
Монопод Miliboo MUF705BS монопод с головой MUF
Монопод Miliboo MUF705BS монопод с головой MUF
Арт. OLE-4511
Монопод Miliboo MUF705BS монопод с головой MUF
Наличие
в наличии 1-3 шт

Четырехсекционный монопод из карбона оснащен напольной треногой с шаровым механизмом, позволяющим совершать наклон до 90° и поворот на 360°. В комплект входит видеоголова с жидкостным демпфированием. Максимальная нагрузка 10 кг. Максимальная высота 190 см. Минимальная высота 75 см.  Крепление камеры - 1/4". Зажимы клипсовые.

11 530 ₽
В корзину
Miliboo MJL01 тележка для штатива
Miliboo MJL01 тележка для штатива
Miliboo MJL01 тележка для штатива
Арт. OLE-4535
Miliboo MJL01 тележка для штатива
Наличие
в наличии 1-3 шт

Универсальная тележка из алюминиевого сплава для штативов. Максимальная нагрузка 15 кг. Диаметр колес 50 мм. Длина одной опоры изменяется в диапазоне 33-46 см.

4 580 ₽
В корзину
Miliboo MTT605A штатив с головой MYT802 II
Miliboo MTT605A штатив с головой MYT802 II
Miliboo MTT605A штатив с головой MYT802 II
Арт. OLE-4531
Miliboo MTT605A штатив с головой MYT802 II
Наличие
в наличии 4-10 шт

Трехсекционный штатив со съемным фиксатором ног из алюминиевого сплава. Пузырьковый уровень встроен в конструкцию штатива. Шаровая видеоголова с чашей 75 мм поддерживает установку камер с помощью креплений 1/4" и 3/8". Обеспечивает вращение на 360° и наклон в диапазоне 165°. Максимальная нагрузка 8 кг. Максимальная высота 150 см. Минимальная высота 68,8 см. Крепление камеры - 1/4", 3/8". Зажимы клипсовые.

22 300 ₽
В корзину
Miliboo MTT701AWH штатив с головой M15
Miliboo MTT701AWH штатив с головой M15
Miliboo MTT701AWH штатив с головой M15
Арт. OLE-4533
Miliboo MTT701AWH штатив с головой M15
Наличие
в наличии 1-3 шт

Трехсекционный штатив из алюминиевого сплава  оснащен видеоголовой с жидкостным демпфированием. Посадочное крепление 1/4" и 3/8" Максимальная нагрузка 8 кг. Максимальная высота 177,5 см. Минимальная высота 46 см.  Зажимы клипсовые. 

66 030 ₽
В корзину
Miliboo MTT701BWH штатив с головой M15
Miliboo MTT701BWH штатив с головой M15
Miliboo MTT701BWH штатив с головой M15
Арт. OLE-4534
Miliboo MTT701BWH штатив с головой M15
Наличие
в наличии 1-3 шт

Трехсекционный штатив из карбона оснащен видеоголовой с жидкостным демпфированием. Посадочное крепление 1/4" и 3/8" Максимальная нагрузка 8 кг. Максимальная высота 177,5 см. Минимальная высота 46 см.  Зажимы клипсовые. 

73 370 ₽
В корзину
Miliboo MTT609A штатив с головой MYT803
Miliboo MTT609A штатив с головой MYT803
Miliboo MTT609A штатив с головой MYT803
Арт. OLE-4519
Miliboo MTT609A штатив с головой MYT803
Наличие
в наличии 1-3 шт

Трехсекционный штатив с распоркой из алюминиевого сплава. В комплект входит видеоголова с жидкостным демпфированием. Максимальная нагрузка 15 кг. Максимальная высота 170 см. Минимальная высота 51 см.  Крепление камеры - 1/4". Зажимы клипсовые.

26 560 ₽
В корзину
Miliboo MLZ901 Boompole микрофонная удочка
Miliboo MLZ901 Boompole микрофонная удочка
Miliboo MLZ901 Boompole микрофонная удочка
Арт. OLE-4537
Miliboo MLZ901 Boompole микрофонная удочка
Наличие
в наличии 4-10 шт

Микрофонная четырехсекционная удочка из углеродного волокна. В сложенном виде длина 925 мм, в разложенном - 3 метра. Трехсекционная конструкция с удобными замками обеспечивает быструю настройку. Надёжно удерживает профессиональные микрофоны. Вес 500 гр.

7 840 ₽
В корзину
Miliboo MYT803 штативная голова
Miliboo MYT803 штативная голова
Miliboo MYT803 штативная голова
Арт. OLE-4515
Miliboo MYT803 штативная голова
Наличие
в наличии 1-3 шт

Штативная головка с полусферической площадкой диаметром 75 мм. Максимальная нагрузка 12 кг, свободно вращается на 360 градусов и наклоняется в диапазоне от -70° до +90°. Она оснащена быстросъёмной площадкой с креплениями 1/4" и 3/8", а рукоятка может быть установлена с левой или правой стороны под любым углом благодаря креплению ARRI Rosette. Головка изготовлена из алюминиевого сплава и совместима со штативами и моноподами с креплением 3/8".

10 950 ₽
В корзину
Miliboo MTT601A II штатив с головой MYT802 II
Miliboo MTT601A II штатив с головой MYT802 II
Miliboo MTT601A II штатив с головой MYT802 II
Арт. OLE-4530
Miliboo MTT601A II штатив с головой MYT802 II
Наличие
в наличии 1-3 шт

Трехсекционный штатив с распоркой из алюминиевого сплава. Пузырьковый уровень встроен в конструкцию штатива. Шаровая видеоголова с чашей 75 мм поддерживает установку камер с помощью креплений 1/4" и 3/8". Обеспечивает вращение на 360° и наклон в диапазоне от +90° до -70°. Максимальная нагрузка 10 кг. Максимальная высота 153 см. Минимальная высота 71 см.  Крепление камеры - 1/4". Зажимы клипсовые.

16 450 ₽
В корзину
Miliboo MTT605AWH штатив
Miliboo MTT605AWH штатив
Miliboo MTT605AWH штатив
Арт. OLE-4522
Miliboo MTT605AWH штатив
Наличие
в наличии 1-3 шт

Трехсекционный штатив из алюминиевого сплава с основанием формата чаша 75 мм. Максимальная нагрузка 8 кг. Максимальная высота 168 см. Минимальная высота 45 см. На монтажной площадке есть крепёжная резьба 3/8" для фиксации камеры. Быстросъёмная площадка оснащена винтами 1/4" и 3/8", а также специальными штифтами для предотвращения вращения камеры во время съёмки. Зажимы клипсовые.

20 660 ₽
В корзину
Miliboo MTT701B штатив
Miliboo MTT701B штатив
Miliboo MTT701B штатив
Арт. OLE-4524
Miliboo MTT701B штатив
Наличие
в наличии 1-3 шт

Трехсекционный штатив из карбона с жидкрстной видеоголовкой. Максимальная нагрузка 10 кг. Максимальная высота 170 см. Минимальная высота 15,7см. Быстросъёмная площадка оснащена винтами 1/4" и 3/8". Зажимы клипсовые. Ноги оснащены резиновыми наконечниками и металлическими шипами. 

36 100 ₽
В корзину
Miliboo MTT705III-AL монопод с головой MYT801 II
Miliboo MTT705III-AL монопод с головой MYT801 II
Miliboo MTT705III-AL монопод с головой MYT801 II
Арт. OLE-4529
Miliboo MTT705III-AL монопод с головой MYT801 II
Наличие
в наличии 1-3 шт

Четырехсекционный монопод из алюминиевого сплава оснащен напольной треногой с шаровым механизмом, позволяющим совершать наклон до 90° и поворот на 360°. В комплект входит видеоголова с жидкостным демпфированием. Максимальная нагрузка 10 кг. Максимальная высота 188 см. Минимальная высота 77 см.  Зажимы клипсовые. Видеоголова может устанавливаться на съемный трипод.

13 590 ₽
В корзину
Miliboo MTT705III-CA монопод с головой MYT801 II
Miliboo MTT705III-CA монопод с головой MYT801 II
Miliboo MTT705III-CA монопод с головой MYT801 II
Арт. OLE-4528
Miliboo MTT705III-CA монопод с головой MYT801 II
Наличие
в наличии 4-10 шт

Четырехсекционный монопод из карбона оснащен напольной треногой с шаровым механизмом, позволяющим совершать наклон до 90° и поворот на 360°. В комплект входит видеоголова с жидкостным демпфированием. Максимальная нагрузка 10 кг. Максимальная высота 188 см. Минимальная высота 77 см.  Зажимы клипсовые. Видеоголова может устанавливаться на съемный трипод.

14 730 ₽
В корзину
Miliboo MUK штативная голова
Miliboo MUK штативная голова
Miliboo MUK штативная голова
Арт. OLE-4527
Miliboo MUK штативная голова
Наличие
в наличии 1-3 шт

Штативная головка с площадкой диаметром 50 мм. Максимальная нагрузка 5 кг. Оснащена пузырьковым уровнем для точной горизонтальной балансировки. Предусмотрены посадочные крепления 1/4" и 3/8". Головка выполнена из прочного алюминиевого сплава, а верхняя часть площадки покрыта мягким материалом для защиты камеры от царапин и повреждений. Рукоятка также имеет прорезиненное покрытие, предотвращающее скольжение.

9 060 ₽
В корзину
Miliboo MTT705BSWH монопод
Miliboo MTT705BSWH монопод
Miliboo MTT705BSWH монопод
Арт. OLE-4510
Miliboo MTT705BSWH монопод
Наличие
в наличии 1-3 шт

Четырехсекционный монопод из карбона оснащен напольной треногой с шаровым механизмом, позволяющим совершать наклон до 90° и поворот на 360°. Максимальная нагрузка 10 кг Максимальная высота 184 см. Минимальная высота 68 см.  Крепление камеры - 1/4". Зажимы клипсовые.

8 120 ₽
В корзину
Miliboo MUFB штатив
Miliboo MUFB штатив
Miliboo MUFB штатив
Арт. OLE-4518
Miliboo MUFB штатив
Наличие
в наличии 4-10 шт

Карбоновый четырехсекционный штатив оснащен видеоголовкой с быстросъемной площадкой размером 50 мм и креплением 1/4". Максимальная высота 147 см, максимальная нагрузка 5 кг. Секции ног надёжно фиксируются поворотными замками, а на концах штативных ног предусмотрены металлические шипы. В комплект идет чехол для хранения и транспортировки.

17 940 ₽
В корзину
Miliboo MUKB штатив
Miliboo MUKB штатив
Miliboo MUKB штатив
Арт. OLE-4521
Miliboo MUKB штатив
Наличие
в наличии 1-3 шт

Карбоновый четырехсекционный штатив оснащен видеоголовкой. Максимальная высота 160 см, максимальная нагрузка 5 кг. Штатив оснащен собственным шарнирным креплением для головы, которое обеспечивает возможность наклона всей конструкции. Секции ног надёжно фиксируются клипсовыми замками, а на концах штативных ног предусмотрены металлические шипы. В комплект идет чехол для хранения и транспортировки.

19 800 ₽
В корзину
Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Подводные боксы

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.