Miliboo MTT609A штатив с головой MYT803
Артикул: OLE-4519

Трехсекционный штатив с распоркой из алюминиевого сплава. В комплект входит видеоголова с жидкостным демпфированием. Максимальная нагрузка 15 кг. Максимальная высота 170 см. Минимальная высота 51 см.  Крепление камеры - 1/4". Зажимы клипсовые.

Описание

Характеристики:

  • Максимальная высота 170 см
  • Минимальная высота 51 см
  • Длина в сложенном состоянии 85 см
  • Максимальная нагрузка: 15 кг
  • Количество секций - 3
  • Тип замка ног - клипсовый
  • Тип штативной головы видеоголова
  • Основание головы полусфера 75 мм
  • Поворот 360 °
  • Наклон +90°/-70°
  • Жидкостное демпфирование
  • Быстросъёмная площадка есть
  • Максимальная нагрузка головы 12 кг
  • Материал алюминий
  • Посадочное крепление 3/8"
  • Имеет крепление1/4", 3/8"
  • Вес 5 кг

Комплектация

  • штатив
  • штативная голова
  • сумка для переноски
  • быстросъемная площадка
  • рукоятка
  • винт 1/4"
  • винт 3/8"

С этим товаром покупают

Kingma NP-FZ100 + EU plug система питания
Kingma NP-FZ100 + EU plug система питания
Kingma NP-FZ100 + EU plug система питания
Арт. MTG-3870
Kingma NP-FZ100 + EU plug система питания
Наличие
в наличии 4-10 шт

Kingma NP-FZ100 + EU plug система питания. Комплект для постоянного питания цифровой камеры Sony от стандартной европейской розетки. Полностью декодированный каплер заменяет NP-FZ100, имеет кабель со штекером DC 5,5*2,1 мм.

2 800 ₽
В корзину

Видео

Лучшая палка для селфи – это друг
Лучшая палка для селфи – это друг
Fujimi BY-M1 Обзор на всенаправленный петличный микрофон
Fujimi BY-M1 Обзор на всенаправленный петличный микрофон
1 мая
1 мая
Абидмиан Л.Сайед
Абидмиан Л.Сайед
