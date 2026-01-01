Miliboo MTT605A штатив с головой MYT802 II
Miliboo
Артикул: OLE-4531

Трехсекционный штатив со съемным фиксатором ног из алюминиевого сплава. Пузырьковый уровень встроен в конструкцию штатива. Шаровая видеоголова с чашей 75 мм поддерживает установку камер с помощью креплений 1/4" и 3/8". Обеспечивает вращение на 360° и наклон в диапазоне 165°. Максимальная нагрузка 8 кг. Максимальная высота 150 см. Минимальная высота 68,8 см. Крепление камеры - 1/4", 3/8". Зажимы клипсовые.

Описание

Характеристики:

  • Максимальная высота 150 см
  • Минимальная высота 68,8 см
  • Длина в сложенном состоянии 74 см
  • Максимальная нагрузка: 8 кг
  • Количество секций - 3
  • Тип замка ног - клипсовый
  • Тип штативной головы видеоголова
  • Основание головы полусфера 75 мм
  • Поворот 360 °
  • Наклон 165°
  • Жидкостное демпфирование
  • Быстросъёмная площадка есть
  • Материал алюминий
  • Посадочное крепление 1/4", 3/8"
  • Вес 4,3 кг

Комплектация

  • штатив
  • штативная голова
  • рукоятка
  • быстросъемная площадка
  • набор инструментов
  • сумка

Радиосинхронизатор Yongnuo YN622 Canon E-TTL
Радиосинхронизатор Yongnuo YN622 Canon E-TTL
Cветодиодный осветитель Fotokvant LED-900AS с пультом ДУ. Обзор
Cветодиодный осветитель Fotokvant LED-900AS с пультом ДУ. Обзор
Съемка всплеска мартини со вспышками, с учетом короткой длины импульса
Съемка всплеска мартини со вспышками, с учетом короткой длины импульса
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
