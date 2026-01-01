Монопод Miliboo MUF705BS монопод с головой MUF
Монопод Miliboo MUF705BS монопод с головой MUF
Монопод Miliboo MUF705BS монопод с головой MUF
Монопод Miliboo MUF705BS монопод с головой MUF
Монопод Miliboo MUF705BS монопод с головой MUF
Монопод Miliboo MUF705BS монопод с головой MUF
Монопод Miliboo MUF705BS монопод с головой MUF

Монопод Miliboo MUF705BS монопод с головой MUF

Miliboo
Артикул: OLE-4511

Четырехсекционный монопод из карбона оснащен напольной треногой с шаровым механизмом, позволяющим совершать наклон до 90° и поворот на 360°. В комплект входит видеоголова с жидкостным демпфированием. Максимальная нагрузка 10 кг. Максимальная высота 190 см. Минимальная высота 75 см.  Крепление камеры - 1/4". Зажимы клипсовые.

Описание

Характеристики:

  • Видеоголова с плоским основанием
  • Максимальная высота 190 см
  • Минимальная высота 75 см
  • Длина в сложенном состоянии 75 см
  • Максимальная нагрузка: 10 кг
  • Максимальная нагрузка головы - 4 кг
  • Наклон 90 °
  • Поворот 360 °
  • Крепление 1/4"

Комплектация

  • монопод
  • жидкостная видеоголовка MUF
  • комплект крепежей
  • рукоятка
  • сумка

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера