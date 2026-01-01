Miliboo MTT601A II штатив с головой MYT802 II

Артикул: OLE-4530

Трехсекционный штатив с распоркой из алюминиевого сплава. Пузырьковый уровень встроен в конструкцию штатива. Шаровая видеоголова с чашей 75 мм поддерживает установку камер с помощью креплений 1/4" и 3/8". Обеспечивает вращение на 360° и наклон в диапазоне от +90° до -70°. Максимальная нагрузка 10 кг. Максимальная высота 153 см. Минимальная высота 71 см. Крепление камеры - 1/4". Зажимы клипсовые.