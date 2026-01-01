images
images
images
images
images
Miliboo MYT803 штативная голова
Miliboo
Артикул: OLE-4515

Штативная головка с полусферической площадкой диаметром 75 мм. Максимальная нагрузка 12 кг, свободно вращается на 360 градусов и наклоняется в диапазоне от -70° до +90°. Она оснащена быстросъёмной площадкой с креплениями 1/4" и 3/8", а рукоятка может быть установлена с левой или правой стороны под любым углом благодаря креплению ARRI Rosette. Головка изготовлена из алюминиевого сплава и совместима со штативами и моноподами с креплением 3/8".

Характеристики:

  • Тип штативной головы видеоголова
  • Основание головы полусфера 75 мм
  • Поворот 360 °
  • Наклон +90°/-70°
  • Жидкостное демпфирование
  • Быстросъёмная площадка есть
  • Максимальная нагрузка 12 кг
  • Материал алюминий
  • Посадочное крепление 3/8"
  • Имеет крепление1/4", 3/8"
  • Вес 1450 г

Комплектация

  • штативная голова
  • рукоятка
  • быстросъемная площадка

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера