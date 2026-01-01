Gustavson — эксклюзивные торшеры-манекены и дизайнерские светильники ручной работыGustavson — это российский бренд, создающий уникальные арт-объекты для интерьера: торшеры в форме женских и мужских фигур-манекенов, настольные светильники в виде животных и людей, а также стильные кашпо. Каждое изделие изготавливается вручную из высокопрочного стекловолокна (fiberglass), покрывается искусственным камнем или тканью и комплектуется абажуром из термостойкого пластика с итальянским текстилем.
Gustavson превращает обычный источник света в произведение искусства, которое задает настроение всему помещению.
Ассортимент Gustavson в «Фотогоре»:
В каталоге представлены модели под заказ с индивидуальной окраской в любой цвет (срок изготовления 4–7 недель):
Напольные торшеры-манекены (рост от 140 до 240 см):
- ASTRID, BOSSE, FREDERIKA, FREY, MADLEN, MIA, ODA, REBEKKA, YOGA — женские и мужские фигуры в полный рост с абажуром на голове. Подставка из искусственного камня (у некоторых моделей входит в комплект).
- Cat, Бульдог, Бультерьер — торшеры в виде животных.
Настольные торшеры (высота 45–75 см):
- Mini-BOSSE, Mini-Frederika, Mini-Oda, Mini-YOGA — уменьшенные копии напольных версий.
- Cat, Бульдог, Бультерьер — компактные версии для рабочего стола или прикроватной тумбы.
Аксессуары:
- Gent & Lady — дизайнерские кашпо в форме мужского и женского лица из стекловолокна.
Ключевые особенности изделий Gustavson:
- Ручная работа — каждая фигура уникальна, внимание к деталям (анатомия, поза, фактура).
- Материалы — стекловолокно (прочное и легкое), искусственный камень (устойчивый), итальянские ткани для абажуров.
- Любой цвет на заказ — от пастельных до неоновых, возможно матовое или глянцевое покрытие. Дополнительно — художественная роспись (цена по запросу).
- Встроенная проводка — шнур аккуратно проходит внутри фигуры, не нарушая эстетику. В комплекте: энергосберегающая лампа и напольный выключатель на проводе 1,6 м.
- Вариативность — можно заказать абажур с перьями или другую отделку (уточняйте стоимость).