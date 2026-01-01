Gustavson — эксклюзивные торшеры-манекены и дизайнерские светильники ручной работы

Gustavson — это российский бренд, создающий уникальные арт-объекты для интерьера: торшеры в форме женских и мужских фигур-манекенов, настольные светильники в виде животных и людей, а также стильные кашпо. Каждое изделие изготавливается вручную из высокопрочного стекловолокна (fiberglass), покрывается искусственным камнем или тканью и комплектуется абажуром из термостойкого пластика с итальянским текстилем.

Gustavson превращает обычный источник света в произведение искусства, которое задает настроение всему помещению.

Ассортимент Gustavson в «Фотогоре»:

В каталоге представлены модели под заказ с индивидуальной окраской в любой цвет (срок изготовления 4–7 недель):

Напольные торшеры-манекены (рост от 140 до 240 см):

ASTRID, BOSSE, FREDERIKA, FREY, MADLEN, MIA, ODA, REBEKKA, YOGA — женские и мужские фигуры в полный рост с абажуром на голове. Подставка из искусственного камня (у некоторых моделей входит в комплект).

Cat, Бульдог, Бультерьер — торшеры в виде животных.

Настольные торшеры (высота 45–75 см):

Mini-BOSSE, Mini-Frederika, Mini-Oda, Mini-YOGA — уменьшенные копии напольных версий.

Cat, Бульдог, Бультерьер — компактные версии для рабочего стола или прикроватной тумбы.

Аксессуары:

Gent & Lady — дизайнерские кашпо в форме мужского и женского лица из стекловолокна.

Ключевые особенности изделий Gustavson: