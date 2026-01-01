Gustavson — эксклюзивные торшеры-манекены и дизайнерские светильники ручной работы

Gustavson — это российский бренд, создающий уникальные арт-объекты для интерьера: торшеры в форме женских и мужских фигур-манекенов, настольные светильники в виде животных и людей, а также стильные кашпо. Каждое изделие изготавливается вручную из высокопрочного стекловолокна (fiberglass), покрывается искусственным камнем или тканью и комплектуется абажуром из термостойкого пластика с итальянским текстилем.

Gustavson превращает обычный источник света в произведение искусства, которое задает настроение всему помещению.

Ассортимент Gustavson в «Фотогоре»:

В каталоге представлены модели под заказ с индивидуальной окраской в любой цвет (срок изготовления 4–7 недель):

Напольные торшеры-манекены (рост от 140 до 240 см):

  • ASTRID, BOSSE, FREDERIKA, FREY, MADLEN, MIA, ODA, REBEKKA, YOGA — женские и мужские фигуры в полный рост с абажуром на голове. Подставка из искусственного камня (у некоторых моделей входит в комплект).
  • Cat, Бульдог, Бультерьер — торшеры в виде животных.

Настольные торшеры (высота 45–75 см):

  • Mini-BOSSE, Mini-Frederika, Mini-Oda, Mini-YOGA — уменьшенные копии напольных версий.
  • Cat, Бульдог, Бультерьер — компактные версии для рабочего стола или прикроватной тумбы.

Аксессуары:

  • Gent & Lady — дизайнерские кашпо в форме мужского и женского лица из стекловолокна.

Ключевые особенности изделий Gustavson:

  • Ручная работа — каждая фигура уникальна, внимание к деталям (анатомия, поза, фактура).
  • Материалы — стекловолокно (прочное и легкое), искусственный камень (устойчивый), итальянские ткани для абажуров.
  • Любой цвет на заказ — от пастельных до неоновых, возможно матовое или глянцевое покрытие. Дополнительно — художественная роспись (цена по запросу).
  • Встроенная проводка — шнур аккуратно проходит внутри фигуры, не нарушая эстетику. В комплекте: энергосберегающая лампа и напольный выключатель на проводе 1,6 м.
  • Вариативность — можно заказать абажур с перьями или другую отделку (уточняйте стоимость).

Популярное

Gustavson ASTRID манекен-торшер
Арт. MTG-1940
Под заказ 3-20 дней

Gustavson ASTRID манекен-торшер. Торшер ручной работы изготовлен из качественных материалов:
фигура из fiberglass(стекловолокно), подставка – искусственный камень, абажур из термостойкого пластика и Итальянской ткани. Провод аккуратно проходит через всю фигуру. В комплекте энергосберегающая лампа и провод 1,6 м с напольным выключателем. Производство на заказ в любом цвете (сроки 6-7 недель). Габариты торшера в собранном виде: Высота: 220 см Ширина: 80 см Глубина: 60 см. Подставка – 40 х 40 см входит в комплект.

130 000 ₽
Gustavson BOSSE манекен-торшер
Арт. MTG-1949
Gustavson BOSSE манекен-торшер. Торшер ручной работы изготовлен из качественных материалов:
фигура из fiberglass(стекловолокно), абажур из термостойкого пластика и Итальянской ткани. Провод аккуратно проходит через всю фигуру. В комплекте энергосберегающая лампа и провод 1,6 м с напольным выключателем. Производство на заказ в любом цвете (сроки 6-7 недель). Габариты торшера в собранном виде: Высота: 175 см Ширина: 80 см Глубина: 60 см. Высота подставки 40-50 см (продается отдельно).

110 000 ₽
Gustavson Cat торшер
Арт. MTG-1952
Gustavson Cat торшер. Настольный торшер CAT - изысканное дополнение Вашего интерьера! Изготовление на заказ в любом цвете, 4-5 недель. Возможна художественная роспись на заказ (цена по запросу). Размер: Кошка: 25х49 см Абажур: 25х17 см. Цвет любой на заказ.

42 900 ₽
Gustavson FREDERIKA манекен-торшер
Арт. MTG-1943
Gustavson FREDERIKA манекен-торшер. Торшер ручной работы изготовлен на основе Итальянского манекена, материал
фигуры - fiberglass (стекловолокно), подставка – искусственный камень, абажур из термостойкого пластика и Итальянской ткани (дополнительно возможна отделка перьями). Провод аккуратно проходит через всю фигуру. В комплекте энергосберегающая лампа и провод 1,6 м с напольным выключателем. Производство на заказ в любом цвете (сроки 6-7 недель). Возможна отделка абажура перьями. Стоимость уточняется отдельно. Габариты торшера в собранном виде: Высота: 240 см Ширина: 80 см Глубина: 60 см. Подставка – 40 х 40 см входит в комплект.

270 000 ₽
Gustavson FREY манекен-торшер
Арт. MTG-1941
Gustavson FREY манекен-торшер. Торшер ручной работы изготовлен из качественных материалов:
фигура из fiberglass(стекловолокно), подставка – искусственный камень, абажур из термостойкого пластика и Итальянской ткани. Провод аккуратно проходит через всю фигуру. В комплекте энергосберегающая лампа и провод 1,6 м с напольным выключателем. Производство на заказ в любом цвете (сроки 6-7 недель). Габариты торшера в собранном виде: Высота: 230 см Ширина: 60см Глубина: 60 см. Подставка – 40 х 40 см входит в комплект.

130 000 ₽
Gustavson Gent кашпо
Арт. MTG-1945
Gustavson Gent кашпо. Стильное дизайнерское кашпо для цветов ручной работы. Добавь к торшеру - манекену пару брутальных кашпо с мужским лицом в тон интерьера и задай основной стиль помещения! Материал: Фибергласс. Размеры кашпо: Высота - 18 см Ширина - 20-22см. Отверстие для горшка диаметр 15 см. Срок изготовления 4-5 недель в любом цвете.

5 500 ₽
Gustavson Lady кашпо
Арт. MTG-1944
Gustavson Lady кашпо. Стильное кашпо для цветов ручной работы.
Добавь к торшеру - манекену пару кашпо в форме нежного женского лица в цвет интерьера и задай основной стиль помещения. Материал: Фибергласс. Размеры кашпо: Высота - 18 см Ширина - 20-21 см. Диаметр отверстия для горшка - 13-14 см. Срок изготовления 4-5 недель в любом цвете.

5 500 ₽
Gustavson MADLEN манекен-торшер
Арт. MTG-1939
Gustavson MADLEN манекен-торшер. Торшер ручной работы изготовлен из качественных материалов:
фигура из fiberglass (стекловолокно), подставка – искусственный камень, абажур из термостойкого пластика и Итальянской ткани. Провод аккуратно проходит через всю фигуру. В комплекте энергосберегающая лампа и провод 1,6 м с напольным выключателем. Производство на заказ в любом цвете (сроки 6-7 недель). Возможно оформление абажура перьями, стоимость обговаривается отдельно. Габариты торшера в собранном виде: Высота: 220 см Ширина: 75 см Глубина: 60 см. Подставка – 60 х 40 см входит в комплект.

130 000 ₽
Gustavson MIA манекен-торшер
Арт. MTG-1937
Gustavson MIA манекен-торшер. Торшер ручной работы изготовлен из качественных материалов:
фигура из fiberglass(стекловолокно), подставка – искусственный камень, абажур из термостойкого пластика и Итальянской ткани. Провод аккуратно проходит через всю фигуру. В комплекте энергосберегающая лампа и провод 1,6 м с напольным выключателем. Производство на заказ в любом цвете (сроки 6-7 недель). Возможно оформление абажура перьями, стоимость обговаривается отдельно. Габариты торшера в собранном виде: Высота: 220 см Ширина: 60 см Глубина: 80 см. Подставка – 40 х 40 см входит в комплект.

130 000 ₽
Gustavson Mini-BOSSE настольный торшер
Арт. MTG-1955
Gustavson Mini-BOSSE настольный торшер. Дизайнерские торшеры в виде фигуры человека или животного придадут интерьеру яркость и индивидуальность. Такой светильник не только отлично выполняет свою функцию, но и послужит арт-объектом в любом пространстве. Изготовление на заказ в любом цвете, 4-5 недель. Возможна художественная роспись на заказ (цена по запросу). Размер: высота с абажуром 53 см. Абажур: 25х17 см.

43 000 ₽
Gustavson Mini-Frederika настольный торшер
Арт. MTG-1953
Gustavson Mini-Frederika настольный торшер. Мини - версия самого прекрасно-эпотажного торшера. Ручная работа, множество деталей выполненых с невероятной реалистичностью. Миниатюрный торшер-манекен - будет эффектным дополнение Вашего интерьера. Изготовление на заказ в любом цвете 4-5 недель. Возможна художественная роспись на заказ (цена по запросу). Размер: высота с абажуром 75 см Абажур: 25х17 см. Цвет любой на заказ.

49 500 ₽
Gustavson Mini-Oda настольный торшер
Арт. MTG-1947
Gustavson Mini-Oda настольный торшер. Мини - версия самого знаменитого торшера. Ручная работа. Миниатюрный торшер-манекен - будет сопровождать и радовать на твоем рабочем столе или прикроватной тумбе. Также это отличная идея неординарного подарка по любому поводу. Производство на заказ в любом цвете (Сроки 4-5 недель). Высота с абажуром 54 см. Размер абажура: 25х17 см.

43 000 ₽
Gustavson Mini-YOGA настольный торшер
Gustavson Mini-YOGA настольный торшер. Дизайнерские торшеры в виде фигуры человека или животного придадут интерьеру яркость и индивидуальность. Такой светильник не только отлично выполняет свою функцию, но и послужит арт-объектом в любом пространстве. Изготовление на заказ в любом цвете, 4-5 недель. Возможна художественная роспись на заказ (цена по запросу). Размер: высота с абажуром 45 см. Абажур: 25х17 см. Цвет любой на заказ.

43 000 ₽
Gustavson ODA манекен-торшер
Арт. MTG-1936
Gustavson ODA манекен-торшер. Торшер ручной работы изготовлен из качественных материалов:
фигура из fiberglass (стекловолокно), абажур из термостойкого пластика и Итальянской ткани. Провод проходит внутри фигуры.
В комплекте энергосберегающая лампа и провод 1,6 м с напольным выключателем. Производство на заказ в любом цвете (сроки 6-7 недель). Габариты торшера в собранном виде: Высота: 163 см Ширина: 60 см Глубина: 90 см Высота подставки 40-45 см (продается отдельно).

110 000 ₽
Gustavson REBEKKA манекен-торшер
Арт. MTG-1942
Gustavson REBEKKA манекен-торшер. Торшер ручной работы изготовлен из качественных материалов:
фигура из fiberglass(стекловолокно), подставка – искусственный камень, абажур из термостойкого пластика и Итальянской ткани. Провод аккуратно проходит через всю фигуру. В комплекте энергосберегающая лампа и провод 1,6 м с напольным выключателем. Производство на заказ в любом цвете (сроки 6-7 недель). Габариты торшера в собранном виде: Высота: 220 см Ширина: 80 см Глубина: 60 см Подставка – 40 х 40 см входит в комплект.

130 000 ₽
Gustavson YOGA манекен-торшер
Арт. MTG-1938
Gustavson YOGA манекен-торшер. Торшер ручной работы изготовлен из качественных материалов:
фигура из fiberglass(стекловолокно), абажур из термостойкого пластика и Итальянской ткани. Провод аккуратно проходит через всю фигуру. В комплекте энергосберегающая лампа и провод 1,6 м с напольным выключателем. Производство на заказ в любом цвете (сроки 6-7 недель). Габариты торшера в собранном виде: Высота: 140 см Ширина: 80 см Глубина: 60 см.

110 000 ₽
Gustavson Бульдог настольный торшер
Арт. MTG-1946
Gustavson Бульдог настольный торшер.

Дизайнерские торшеры в виде фигуры человека или животного придадут интерьеру яркость и индивидуальность. Такой светильник не только отлично выполняет свою функцию, но и послужит арт-объектом в любом пространстве. Размер: Собака: 35х50 см. Абажур: 25х17 см. Изготавливается на заказ. Срок изготовления 4-5 недель.

42 900 ₽
Gustavson настольный торшер Бультерьер
Арт. MTG-1948
Gustavson настольный торшер Бультерьер. Дизайнерские торшеры в виде фигуры человека или животного придадут интерьеру яркость и индивидуальность. Такой светильник не только отлично выполняет свою функцию, но и послужит арт-объектом в любом пространстве. Размер: Собака: 60х70 см. Абажур: 35х25 см
Изготовление под заказ - 4-5 недель.

49 500 ₽
