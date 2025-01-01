images
images
images
images
Gustavson настольный торшер Бультерьер
Gustavson настольный торшер Бультерьер
Gustavson настольный торшер Бультерьер
Gustavson настольный торшер Бультерьер

Gustavson настольный торшер Бультерьер

Gustavson
Артикул: MTG-1948

Gustavson настольный торшер Бультерьер. Дизайнерские торшеры в виде фигуры человека или животного придадут интерьеру яркость и индивидуальность. Такой светильник не только отлично выполняет свою функцию, но и послужит арт-объектом в любом пространстве. Размер: Собака: 60х70 см. Абажур: 35х25 см
Изготовление под заказ - 4-5 недель.

Описание

Хотите удивить партнеров или клиентов на переговорах и оставить яркое впечатление? 
Манекен-торшер, выполненный в корпоративных цветах - смелое решение для современной компании.

Манекен-торшер отлично вписывается в любой лофт-интерьер, холл бизнес-центра или отеля.

Брендированный напольный торшер с логотипом компании привлечет внимание аудитории на выставке или мероприятии.

В домашнем интерьере такой напольный торшер будет вызывать восторг гостей, а может стать фамильным предметом искусства - возможна эксклюзивная художественная роспись скульптуры. Можно создать целую коллекцию. 

Доступные цвета:  белый, черный, красный, золотой и серебряный и на выбор по Ral. С глянцевым или матовым покрытием. Цвет абажура можно выбрать по желанию. 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Как перестать снимать бестолковое видео
Как перестать снимать бестолковое видео
Интервью с известным фотографом Мартином Шоллером
Интервью с известным фотографом Мартином Шоллером
Foldable Soft Box for Portable Flash
Foldable Soft Box for Portable Flash
Простые советы для фотосъемки спортивных команд
Простые советы для фотосъемки спортивных команд
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера