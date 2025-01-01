Gustavson MADLEN манекен-торшер

Описание

Хотите удивить партнеров или клиентов на переговорах и оставить яркое впечатление?

Манекен-торшер, выполненный в корпоративных цветах - смелое решение для современной компании.

Манекен-торшер отлично вписывается в любой лофт-интерьер, холл бизнес-центра или отеля.



Брендированный напольный торшер с логотипом компании привлечет внимание аудитории на выставке или мероприятии.

В домашнем интерьере такой напольный торшер будет вызывать восторг гостей, а может стать фамильным предметом искусства - возможна эксклюзивная художественная роспись скульптуры. Можно создать целую коллекцию.

Доступные цвета: белый, черный, красный, золотой и серебряный и на выбор по Ral. С глянцевым или матовым покрытием. Цвет абажура можно выбрать по желанию.