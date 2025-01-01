Москва
Gustavson Mini-Oda настольный торшер. Мини - версия самого знаменитого торшера. Ручная работа. Миниатюрный торшер-манекен - будет сопровождать и радовать на твоем рабочем столе или прикроватной тумбе. Также это отличная идея неординарного подарка по любому поводу. Производство на заказ в любом цвете (Сроки 4-5 недель). Высота с абажуром 54 см. Размер абажура: 25х17 см.
Доступные цвета: белый, черный, красный, золотой и серебряный и на выбор по Ral. С глянцевым или матовым покрытием. Цвет абажура можно выбрать по желанию.
Wansen
Работай с цветом без бликов