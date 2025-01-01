images
Gustavson ODA манекен-торшер
Gustavson
Артикул: MTG-1936

Gustavson ODA манекен-торшер. Торшер ручной работы изготовлен из качественных материалов:
фигура из fiberglass (стекловолокно), абажур из термостойкого пластика и Итальянской ткани. Провод проходит внутри фигуры.
В комплекте энергосберегающая лампа и провод 1,6 м с напольным выключателем. Производство на заказ в любом цвете (сроки 6-7 недель). Габариты торшера в собранном виде: Высота: 163 см Ширина: 60 см Глубина: 90 см Высота подставки 40-45 см (продается отдельно). 

Хотите удивить партнеров или клиентов на переговорах и оставить яркое впечатление? 
Манекен-торшер, выполненный в корпоративных цветах - смелое решение для современной компании.

Манекен-торшер отлично вписывается в любой лофт-интерьер, холл бизнес-центра или отеля.

Брендированный напольный торшер с логотипом компании привлечет внимание аудитории на выставке или мероприятии.

В домашнем интерьере такой напольный торшер будет вызывать восторг гостей, а может стать фамильным предметом искусства - возможна эксклюзивная художественная роспись скульптуры. Можно создать целую коллекцию. 

Доступные цвета:  белый, черный, красный, золотой и серебряный и на выбор по Ral. С глянцевым или матовым покрытием. Цвет абажура можно выбрать по желанию. 

