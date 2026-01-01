Популярное

DJ (Euro DJ) - компания, выпускающая оборудование и аксессуары для управления светом и создания спецэффектов. Продукция изготовителя используется в клубах, барах, на танцевальных и концертных площадках во многих странах.
Спецэффекты Euro DJ по соотношению технологичности, качества и доступности выигрывает у большинства конкурентов
Надежность комплектующих и безопасность расходных материалов контролируется на заводах компании, поэтому даже установленные 20 лет назад приборы производителя стабильно и бесперебойно работают по сей день.
Под брендом Euro DJ выпускаются разнообразные генераторы спецэффектов - оборудование для заливного света, зеркальные шары и двигатели для них, стробоскопы и парабалайзеры, прожекторы РAR, светодиодные панели и дискотечные приборы. Особой популярностью пользуются машины для создания пены, снега, дыма, мыльных пузырей и даже огня. Для таких генераторов бренд Euro DJ предлагает качественные и безопасные расходные материалы.
Жидкости для дым-машин, генераторов мыльных пузырей, искусственного снега и другого оборудования для создания эффектов:
- не имеют запаха и не создают токсичных испарений при прохождении через генераторы;
- при попадании на тело или одежу не оставляет следов - жидкости бесцветные;
- не раздражает дыхательные пути, кожу и слизистые;
- поставляется в удобных и прочных пластиковых канистрах объемом от 4,7 л.
Для ароматизации жидкостей Euro DJ выпускает специальные составы с запахом кофе, яблока, банана, вишни, кокоса, мяты, лимона и т.д. Они фасуются во флаконы по 20 мл и экономно расходуются.
