Популярное

DJ (ДиДжей)

DJ (Euro DJ) - компания, выпускающая оборудование и аксессуары для управления светом и создания спецэффектов. Продукция изготовителя используется в клубах, барах, на танцевальных и концертных площадках во многих странах.

Надежность комплектующих и безопасность расходных материалов контролируется на заводах компании, поэтому даже установленные 20 лет назад приборы производителя стабильно и бесперебойно работают по сей день.

Под брендом Euro DJ выпускаются разнообразные генераторы спецэффектов - оборудование для заливного света, зеркальные шары и двигатели для них, стробоскопы и парабалайзеры, прожекторы РAR, светодиодные панели и дискотечные приборы. Особой популярностью пользуются машины для создания пены, снега, дыма, мыльных пузырей и даже огня. Для таких генераторов бренд Euro DJ предлагает качественные и безопасные расходные материалы.

Жидкости для дым-машин, генераторов мыльных пузырей, искусственного снега и другого оборудования для создания эффектов:

не имеют запаха и не создают токсичных испарений при прохождении через генераторы;

при попадании на тело или одежу не оставляет следов - жидкости бесцветные;

не раздражает дыхательные пути, кожу и слизистые;

поставляется в удобных и прочных пластиковых канистрах объемом от 4,7 л.

Для ароматизации жидкостей Euro DJ выпускает специальные составы с запахом кофе, яблока, банана, вишни, кокоса, мяты, лимона и т.д. Они фасуются во флаконы по 20 мл и экономно расходуются.

