American Dj Bubble perfume Red Energy ароматизатор жидкости для мыльных пузырей витаминный

Артикул: NVF-3177

American Dj Bubble perfume Red Energy – ароматизатор жидкости, предназначенной для генераторных машин, производящих мыльные пузыри. Объем 20 мл. Аромат витаминов.

