images
images
images
images
Fotokvant BGP-2711-59 Lite Blue фон бумажный 2.72х11 м классический голубой
Fotokvant BGP-2711-59 Lite Blue фон бумажный 2.72х11 м классический голубой
Fotokvant BGP-2711-59 Lite Blue фон бумажный 2.72х11 м классический голубой
Fotokvant BGP-2711-59 Lite Blue фон бумажный 2.72х11 м классический голубой

Fotokvant BGP-2711-59 Lite Blue фон бумажный 2.72х11 м классический голубой

Fotokvant
Артикул: MTG-1697

Fotokvant BGP-2711-59 Lite Blue фон бумажный 2.72х11 м классический голубой.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-59 размером 2,72х11 м цвет - голубой. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

Описание

Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.
Для переносной установки фона, рекомендуется использовать системы крепления типа ворота, например:
Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м
Для стационарного крепления – систему установки рулонных фонов с размоткой – на один или три фона:
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,7 м, упакован в коробку. Вес - 6 кг. 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Fotokvant GSS-Green-XXL костюм хромакей размер XXL цвет зеленый
Fotokvant GSS-Green-XXL костюм хромакей размер XXL цвет зеленый
Арт. DAN-9250
Fotokvant GSS-Green-XXL костюм хромакей размер XXL цвет зеленый
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Костюм хромакей Fotokvant GSS-Green зеленого цвета специально разработан для применения технологии chroma key при фото- и видеосъемке. Качественная тянущаяся приятная к телу ткань, застежка в цвет костюма, подходит как для женщин, так и мужчин. Размер: XXL.

2 480 ₽
В корзину
Fotokvant Sand bag-05 Black сумка-противовес черная 3 кг
Fotokvant Sand bag-05 Black сумка-противовес черная 3 кг
Fotokvant Sand bag-05 Black сумка-противовес черная 3 кг
Арт. DAN-9468
Fotokvant Sand bag-05 Black сумка-противовес черная 3 кг
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant Sand bag-05 Black сумка-противовес черная 3 кг.

Сумка-противовес для студийного оборудования, штанг и журавлей. Снабжена карабином для крепления. Имеет 2 кармана, что позволяет размещать на ногах си-стендов. Наполняется самостоятельно свинцовыми шариками, песком или солью. Цвет черный. 

850 ₽
В корзину
E-IMAGE EISBP1063 Background paper 63 Apple бумажный фон цвет зеленого яблока 2,72x10 м
Арт. MTG-0843
E-IMAGE EISBP1063 Background paper 63 Apple бумажный фон цвет зеленого яблока 2,72x10 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

E-IMAGE Background paper 63 Apple бумажный фон цвет зеленого яблока 2,72x10 м.

Бумажный фон SBP10 - это фон из плотной бумаги.
Ширина 2,72 м, длина 10 метров.
Фон на картонной тубе, что предотвращает его от деформации и позволяет использовать с системами установки фона.
Минимальная текстурированность поверхности бумаги

5 390 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-14 Forsythia Yellow фон бумажный 2.72х11 м желтая форзиция
Fotokvant BGP-2711-14 Forsythia Yellow фон бумажный 2.72х11 м желтая форзиция
Fotokvant BGP-2711-14 Forsythia Yellow фон бумажный 2.72х11 м желтая форзиция
Арт. MTG-1661
Fotokvant BGP-2711-14 Forsythia Yellow фон бумажный 2.72х11 м желтая форзиция
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant BGP-2711-14 Forsythia Yellow фон бумажный 2.72х11 м желтая форзиция.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-14 размером 2,72х11 м цвет - желтый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

5 340 ₽
В корзину
-19 %
Fotokvant BGP-2710-18 Bull фон бумажный 2.72х10 м цвет буйволовой кожи
Fotokvant BGP-2710-18 Bull фон бумажный 2.72х10 м цвет буйволовой кожи
Fotokvant BGP-2710-18 Bull фон бумажный 2.72х10 м цвет буйволовой кожи
Арт. MTG-1671
Fotokvant BGP-2710-18 Bull фон бумажный 2.72х10 м цвет буйволовой кожи
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 23 ч

Fotokvant BGP-2710-18 Bull фон бумажный 2.72х10 м цвет буйволовой кожи.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2710-18 размером 2,72х10 м цвет - светло-бежевый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

-18.54 %5 340 ₽
4 350 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-58 Slate Grey фон бумажный 2.72х11 м светло-серый
Fotokvant BGP-2711-58 Slate Grey фон бумажный 2.72х11 м светло-серый
Fotokvant BGP-2711-58 Slate Grey фон бумажный 2.72х11 м светло-серый
Арт. MTG-1696
Fotokvant BGP-2711-58 Slate Grey фон бумажный 2.72х11 м светло-серый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant BGP-2711-58 Slate Grey фон бумажный 2.7х11 м светло-серый.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-58 размером 2,7х11 м цвет - светло-серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-61 Blue Lake фон бумажный 2.72х11 м голубое озеро
Fotokvant BGP-2711-61 Blue Lake фон бумажный 2.72х11 м голубое озеро
Fotokvant BGP-2711-61 Blue Lake фон бумажный 2.72х11 м голубое озеро
Арт. MTG-1698
Fotokvant BGP-2711-61 Blue Lake фон бумажный 2.72х11 м голубое озеро
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant BGP-2711-61 Blue Lake фон бумажный 2.72х11 м голубое озеро.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-61 размером 2,72х11 м цвет - голубой. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-63 Apple фон бумажный 2.72х11 м яблоко
Fotokvant BGP-2711-63 Apple фон бумажный 2.72х11 м яблоко
Fotokvant BGP-2711-63 Apple фон бумажный 2.72х11 м яблоко
Арт. MTG-1700
Fotokvant BGP-2711-63 Apple фон бумажный 2.72х11 м яблоко
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant BGP-2711-63 Aplle фон бумажный 2.72х11 м яблоко.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-63 размером 2,72х11 м цвет - зеленое яблоко. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину
Wansen SBP-27211-11 Royal Blue фон бумажный королевский синий 2,72x11 м
Wansen SBP-27211-11 Royal Blue фон бумажный королевский синий 2,72x11 м
Арт. MTG-2140
Wansen SBP-27211-11 Royal Blue фон бумажный королевский синий 2,72x11 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Wansen SBP-27211-11 фон бумажный королевский синий 2,72x11 м. Бумажный студийный фон премиального качества имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

7 400 ₽
В корзину

Видео

Держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Что такое снут и какой эффект дает коническая насадка при студийной съемке.
Что такое снут и какой эффект дает коническая насадка при студийной съемке.
Как превратить фотоаппарат в камеру для съемки видео
Как превратить фотоаппарат в камеру для съемки видео
Бьюти-фотография с одной накамерной вспышкой и рефлектором
Бьюти-фотография с одной накамерной вспышкой и рефлектором
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера