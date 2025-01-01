images
images
images
images
Fotokvant BGP-2711-200 фон бумажный 2.72х11 м темно-серый Carbon Grey
Fotokvant BGP-2711-200 фон бумажный 2.72х11 м темно-серый Carbon Grey
Fotokvant BGP-2711-200 фон бумажный 2.72х11 м темно-серый Carbon Grey
Fotokvant BGP-2711-200 фон бумажный 2.72х11 м темно-серый Carbon Grey

Fotokvant BGP-2711-200 фон бумажный 2.72х11 м темно-серый Carbon Grey

Fotokvant
Артикул: MTG-1676

Fotokvant BGP-2711-200 фон бумажный 2.72х11 м темно-серый Carbon Grey.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-200 размером 2,72х11 м цвет - черно-серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

Описание

Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.
Для переносной установки фона, рекомендуется использовать системы крепления типа ворота, например:
Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м
Для стационарного крепления – систему установки рулонных фонов с размоткой – на один или три фона:
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,7 м, упакован в коробку. Вес - 6 кг.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

E-IMAGE EISBP1010 Background paper 10 Leaf бумажный фон болотный 2,72x10 м
Арт. MTG-0841
E-IMAGE EISBP1010 Background paper 10 Leaf бумажный фон болотный 2,72x10 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

E-IMAGE Background paper 10 Leaf бумажный фон болотный 2,72x10 м. 

Бумажный фон SBP10 - это фон из плотной бумаги.
Ширина 2,72 м, длина 10 метров.
Фон на картонной тубе, что предотвращает его от деформации и позволяет использовать с системами установки фона.
Минимальная текстурированность поверхности бумаги

5 390 ₽
В корзину
E-IMAGE EISBP1021 Background paper 21 Pursuit grey бумажный фон серый 2,72x10 м
Арт. MTG-0831
E-IMAGE EISBP1021 Background paper 21 Pursuit grey бумажный фон серый 2,72x10 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

E-IMAGE Background paper 21 Pursuit grey бумажный фон серый 2,72x10 м. 

Бумажный фон SBP10 - это фон из плотной бумаги.
Ширина 2,72 м, длина 10 метров.
Фон на картонной тубе, что предотвращает его от деформации и позволяет использовать с системами установки фона.
Минимальная текстурированность поверхности бумаги

5 390 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-28 Snow фон бумажный 2.72х11 м теплый белый
Fotokvant BGP-2711-28 Snow фон бумажный 2.72х11 м теплый белый
Арт. MTG-1400
Fotokvant BGP-2711-28 Snow фон бумажный 2.72х11 м теплый белый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant BGP-2711-28 фон бумажный 2.72х11 м теплый белый. 

Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона примерно 6 кг.

5 340 ₽
В корзину
-19 %
Fotokvant BGP-2710-18 Bull фон бумажный 2.72х10 м цвет буйволовой кожи
Fotokvant BGP-2710-18 Bull фон бумажный 2.72х10 м цвет буйволовой кожи
Fotokvant BGP-2710-18 Bull фон бумажный 2.72х10 м цвет буйволовой кожи
Арт. MTG-1671
Fotokvant BGP-2710-18 Bull фон бумажный 2.72х10 м цвет буйволовой кожи
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 23 ч

Fotokvant BGP-2710-18 Bull фон бумажный 2.72х10 м цвет буйволовой кожи.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2710-18 размером 2,72х10 м цвет - светло-бежевый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

-18.54 %5 340 ₽
4 350 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-26 Pongee фон бумажный 2.72х11 м эпонж
Fotokvant BGP-2711-26 Pongee фон бумажный 2.72х11 м эпонж
Fotokvant BGP-2711-26 Pongee фон бумажный 2.72х11 м эпонж
Арт. MTG-1681
Fotokvant BGP-2711-26 Pongee фон бумажный 2.72х11 м эпонж
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant BGP-2711-26 Pongee фон бумажный 2.72х11 м эпонж.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-26 размером 2,72х11 м цвет - бежевый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-43 Dove Grey фон бумажный 2.72х11 м серый
Fotokvant BGP-2711-43 Dove Grey фон бумажный 2.72х11 м серый
Fotokvant BGP-2711-43 Dove Grey фон бумажный 2.72х11 м серый
Арт. MTG-1690
Fotokvant BGP-2711-43 Dove Grey фон бумажный 2.72х11 м серый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant BGP-2711-43 Dove Grey фон бумажный 2.7х11 м серый.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-43 размером 2,7х11 м цвет - серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-57 Thunder Grey фон бумажный 2.72х11 м темно-серый
Fotokvant BGP-2711-57 Thunder Grey фон бумажный 2.72х11 м темно-серый
Fotokvant BGP-2711-57 Thunder Grey фон бумажный 2.72х11 м темно-серый
Арт. MTG-1695
Fotokvant BGP-2711-57 Thunder Grey фон бумажный 2.72х11 м темно-серый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant BGP-2711-57 Thunder Grey фон бумажный 2.72х11 м темно-серый.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-57 размером 2,72х11 м цвет - темно-серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant LED-100W светодиодный COB осветитель 100 Вт 3200-5600 К
Fotokvant LED-100W светодиодный COB осветитель 100 Вт 3200-5600 К
Fotokvant LED-100W светодиодный COB осветитель 100 Вт 3200-5600 К
Арт. MTG-2537
Fotokvant LED-100W светодиодный COB осветитель 100 Вт 3200-5600 К
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant LED-100W светодиодный COB осветитель 100 Вт 3200-5600 К. Светодиодный осветитель на монокристалле с байонетом присоединения насадок Bowens. Мощность 100 Вт, цветовая температура 3200-5600К, CRI 96Ra. 

5 970 ₽
В корзину

Видео

Foldable Soft Box for Portable Flash
Foldable Soft Box for Portable Flash
Семей Томацу
Семей Томацу
Обзор видеосвета Fotokvant LED 300
Обзор видеосвета Fotokvant LED 300
Falcon Eyes LED-198 светодиодный осветитель
Falcon Eyes LED-198 светодиодный осветитель
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера