Fotokvant BGP-2711-27 Flame фон бумажный 2.72х11 м огненный
Fotokvant BGP-2711-27 Flame фон бумажный 2.72х11 м огненный
Fotokvant BGP-2711-27 Flame фон бумажный 2.72х11 м огненный
Fotokvant BGP-2711-27 Flame фон бумажный 2.72х11 м огненный

Fotokvant BGP-2711-27 Flame фон бумажный 2.72х11 м огненный

Fotokvant
Артикул: MTG-1682

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-27 размером 2,72х11 м цвет - огненный. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

Описание

Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.
Для переносной установки фона, рекомендуется использовать системы крепления типа ворота, например:
Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м
Для стационарного крепления – систему установки рулонных фонов с размоткой – на один или три фона:
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,7 м, упакован в коробку. Вес - 6 кг. 

