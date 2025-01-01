images
SmallRig VH2269 Atomos Ninja V солнцезащитная бленда для видеорекордера
SmallRig
Артикул: OLE-2192

Солнцезащитный козырек предназначен для клетки Atomos Ninja V. Крепится к клетке с помощью четырех застежек-липучек. Защищает от ярких лучей солнца и обеспечивает более четкий обзор дисплея.

Характеристики:

  • Вес 63 гр

