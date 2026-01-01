Falcon Eyes SA550 слайдер100 см
Falcon Eyes
Артикул: DAN-6287

Слайдер Falcon Eyes SA550 длина - 100 см.

Слайдер для создания спецэффектов с ходом каретки 940 мм. Оснащен подшипниками, креплением - винт 3/8". Максимальная нагрузка - 5 кг. Вес - 2,5 кг.

Описание

Слайдер обеспечивает точное, плавное, бесшумное перемещение камеры весом до 5 кг. Он изготовлен из анодированного алюминия, что обеспечивает высокие характеристики прочности и малый вес.

В отличие от операторской тележки, он не нуждается в ровной поверхности для установки. Он может устанавливаться непосредственно на земле, а также на штативах, стойках или закрепляться под углом при помощи различного вида крепежа.

На каретке находятся монтажный винт диаметром 3/8", который предусмотрен для крепления штативной головы и два отверстия 1/4" и 3/8" для крепления вспомогательного оборудования.

Подшипники скольжения обеспечивают равномерное, плавное (без рывков и толчков на всей длине рабочей поверхности) и бесшумное перемещение каретки вдоль направляющих.
Шариковые подшипники охватывают направляющие, исключая качание каретки во время движения. Резиновые амортизаторы, расположенные по краям площадки, предотвращают жесткий удар и откат в конце движения каретки.

На торцах каретки расположены шестигранные винты, при помощи которых регулируется прижимное усилие подшипников к направляющей (опция используется при работе с камерами, отличающимися по весу).

Для монтажа слайдера на штативы предусмотрены четыре отверстия с резьбой 1/4" и три отверстия 3/8". Слайдер может одновременно устанавливаться на штатив (или пару) или стойки с соответствующей резьбой. Дополнительные отверстия 3/8" располагаются на торцах слайдера, для вертикального крепления и проведения вертикальных проводок. Для удобства монтажа ножки могут демонтироваться самостоятельно или совместно с крепежной площадкой при помощи комплектных ключей-шестигранников.

Характеристики:

  • материал - алюминий
  • максимальная нагрузка - 5 кг
  • общая длина - 112 см
  • длина направляющих - 104 см
  • рабочий ход каретки - 94 см
  • винт на каретке - 3/8" 
  • пузырьковый уровень - есть
  • длина ножек - 80-95 мм
  • ширина направляющей - 70 мм
  • размер каретки - 99х120 мм
  • размер чехла - 1180х200х70 мм
  • размер упаковки - 1170х195х110 мм
  • вес слайдера - 1,9 кг
  • вес слайдера с чехлом - 2,5 кг
  • вес с упаковкой - 3,1 кг

Комплектация

  • Слайдер Falcon Eyes SA550 100 см.
  • Сумка-чехол.
  • Шестигранный ключ - 3 шт.
  • Руководство по эксплуатации.

