Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
SmallRig 2896B Basic Shoulder Kit плечевой упор.
SmallRig 2896B – легкий и компактный плечевой упор. С его помощью можно получать более стабилизированное изображение при съемке в движении и уменьшить нагрузку на руки оператора при длительной съемке. В зависимости от используемого оборудования можно подобрать необходимо положение и наклон ручек.
Основные особенности;
1. Универсальный плечевой упор для фото и кинокамер.
2. Наклон ручек можно отрегулировать в зависимости от используемого оборудования и режима съемки
3. В комплект входит базовая площадка совместимая с разными типами камер.
4. Эргономичная плечевая накладка равномерно распределяет вес тяжелого оборудования.
5. Быстрая регулировка положения элементов конструкции.
6. Несколько отверстий с резьбой ¼” для установки дополнительных аксессуаров.
В комплект плечевого упора входит универсальная базовая площадка SmallRig 1674, что позволяет использовать его с камерами разных типов. Эргономичная плечевая накладка из высокоэластичного полимера равномерно распределяет вес тяжелого оборудования.
Плечевой упор имеет легко сборную конструкцию, все основные узлы и элементы быстро фиксируются с помощью нескольких барашковых винтов. Несколько отверстий с резьбой ¼” служат для установки дополнительных аксессуаров.
Wansen
Работай с цветом без бликов