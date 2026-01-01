SmallRig 2896B Basic Shoulder Kit плечевой упор
Артикул: MTG-1986

 SmallRig 2896B Basic Shoulder Kit плечевой упор. 

SmallRig 2896B – легкий и компактный плечевой упор. С его помощью можно получать более стабилизированное изображение при съемке в движении и уменьшить нагрузку на руки оператора при длительной съемке. В зависимости от используемого оборудования можно подобрать необходимо положение и наклон ручек.

Основные особенности;
1. Универсальный плечевой упор для фото и кинокамер.
2. Наклон ручек можно отрегулировать в зависимости от используемого оборудования и режима съемки
3. В комплект входит базовая площадка совместимая с разными типами камер.
4. Эргономичная плечевая накладка равномерно распределяет вес тяжелого оборудования.
5. Быстрая регулировка положения элементов конструкции.
6. Несколько отверстий с резьбой ¼” для установки дополнительных аксессуаров.

В комплект плечевого упора входит универсальная базовая площадка SmallRig 1674, что позволяет использовать его с камерами разных типов. Эргономичная плечевая накладка из высокоэластичного полимера равномерно распределяет вес тяжелого оборудования.
Плечевой упор имеет легко сборную конструкцию, все основные узлы и элементы быстро фиксируются с помощью нескольких барашковых винтов. Несколько отверстий с резьбой ¼” служат для установки дополнительных аксессуаров.

AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
Настольное крепление для фото-, видеоблогеров и не только. Обзор Fotokvant KPP-05 и Fotokvant KPP-07
Настольное крепление для фото-, видеоблогеров и не только. Обзор Fotokvant KPP-05 и Fotokvant KPP-07
Подробная схема освещения при портретной съемке с Джейком Хиксом и Bowens
Подробная схема освещения при портретной съемке с Джейком Хиксом и Bowens
Обручальные кольца. Как снимать
Обручальные кольца. Как снимать
