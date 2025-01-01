Manfrotto MKCOMPACTLT-BK Compact Light штатив с шаровой головкой для фотокамеры (черный)

Fotokvant FLH-04 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров на штатив. Благодаря резьбе и адапетру 1/4-3/8, позволяет установить на две самые распространные фоторезьбы.
Manfrotto MKCOMPACTLT-BK Compact Light – алюминиевый четырехсекционный штатив с шаровой головкой. Прекрасный комплект для активных путешественников и любителей снимать репортажи. С помощью шаровой головы можно быстро разместить камеру под любым углом. Максимальная нагрузка – 1,5 кг. В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски.
GreenBean GB Flex 80 gold/white M – двухсторонний бело-золотой отражатель на складном металлическом каркасе с двумя ручками, диаметр 80 см. Для хранения и транспортировки упакован в удобный прочный чехол.
Cullmann PICCOLO De Luxe 3D – мини-штатив для установки DSLR или видеокамеры весом до 0,5 кг, рабочая высота от 10 до 29,5 см.
YongNuo YN1200 LED – самый мощный осветитель в линейке принадлежностей для фото и видеосъемки Yongnuo. Панель имеет 1200 светодиодов, выдающих световой поток мощностью 9600 Лм и цветовую температуру – 5500 К.
Складной двухцветный отражатель Fotokvant R2-60GS на пружине, цвет золото-серебро.
Одна поверхность золотая для придания теплого оттенка, другая серебро для повышения контраста. Рефлектор незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также в студии. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер - 60 см.
Профессиональный штатив Falcon Eyes Hangman 175 Pro.
Универсальный штатив с наклонной центральной колонной. Максимальная нагрузка 8 кг. Штатив имеет механизм наклона и поворота центральной колонны, четыре секции ног, два пузырьковых уровня. Максимальная рабочая высота - 172 см.
