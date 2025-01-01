Manfrotto MKCOMPACTLT-BK Compact Light штатив с шаровой головкой для фотокамеры (черный)

Арт. DAN-1668

Складной двухцветный отражатель Fotokvant R2-60GS на пружине, цвет золото-серебро.

Одна поверхность золотая для придания теплого оттенка, другая серебро для повышения контраста. Рефлектор незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также в студии. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер - 60 см.