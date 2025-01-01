images
Grifon WT-3730 штатив с видеоголовой максимальная нагрузка до 3 кг

Grifon
Grifon WT-3730 – напольный трипод для фото- и видеокамер, максимальная нагрузка до 3 кг.

Характеристики:

  • высота съемки, см – от 61 до 151
  • максимальная нагрузка, кг – 3
  • длина (в сложенном состоянии), см – 61
  • голова в комплекте – сменная
  • площадка – есть
  • вес, кг – 1,19
  • съемка в вертикальном формате – есть
  • крюк для сумки – есть
  • механизм подъема – есть
  • наконечники опор – резиновые
  • материал – алюминиевый сплав

