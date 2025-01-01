Grifon WT-3730 штатив с видеоголовой максимальная нагрузка до 3 кг

Grifon CB08-03 – сумка для хранения и транспортировки длинных стоек
Сумка изготовлена из прочного материала, отличается долговечностью и высоким качеством изготовления. Размеры, см – 25х35х85. Вес - 2,5 кг.
Grifon WT-3730 – напольный трипод для фото- и видеокамер, максимальная нагрузка до 3 кг.
Характеристики:
Grifon SB-FW140 G – высококачественный восьмиугольный октобокс.
Предназначен для получения мягкого направленного света большой площади, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна). Подходит для работы с относительно крупными объектами или, например, в качестве рисующего света при съемке групповых портретов. Байонет Bowens. Вес - 2,25 кг.
FST MACRO KIT – комплект постоянного света для макросъемки, состоящий из двух галогенных осветителей, портативных штативов и фотобокса размером 60х60х60 см. Суммарная мощность осветителей – 100 Вт. Цветовая температура, К – 5100. Идеальный набор для любителей макросъемки. Фотобокс служит для получения ровного, бестеневого освещения. Имеет четыре сменных фона: черный, белый, красный и синий. Он быстро складывается и упаковывается в компактный чехол.
Grifon FT-16 – комплект состоит из передатчика и приемника, предназначен для синхронизации студийных вспышек. В работе используется беспроводная связь, благодаря встроенной системе режима энергосбережения (функция сна), передатчик потребляет малое количество энергии.
Подходит для камеры с любым типом затвора, комплект предназначен для синхронизации и управления вспышками Grifon серии DE, GS и ZXZ, а также Raylab IQLite.
Wansen
