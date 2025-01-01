Grifon WT-3730 штатив с видеоголовой максимальная нагрузка до 3 кг

Арт. OLE-1340

FST MACRO KIT – комплект постоянного света для макросъемки, состоящий из двух галогенных осветителей, портативных штативов и фотобокса размером 60х60х60 см. Суммарная мощность осветителей – 100 Вт. Цветовая температура, К – 5100. Идеальный набор для любителей макросъемки. Фотобокс служит для получения ровного, бестеневого освещения. Имеет четыре сменных фона: черный, белый, красный и синий. Он быстро складывается и упаковывается в компактный чехол.